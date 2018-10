El joven ya había intentado suicidarse antes por los abusos./ Foto: Twitter

No fue el único

", es una de las líneas que se lee en lade, joven colombiano que seluego de sufrirdurante varios años en, su madre, contó que el joven había sido un buen estudiante en sus primero años, pero al llegar al bachillerato su actitud cambió y sus calificaciones comenzaron a bajar.le pidió en varias ocasiones que lo cambiara de, pero no lograban encontrar cupo en ninguna, por lo que terminaron renunciando a la idea.En su, el joven reveló que el, quien trabajaba en elmientras él estudiaba, no sólo, si no que incluso lo sacaba de la escuela en camionetas blindadas para llevarlo a fincas donde permitía quedenunció también al, quien ya tenía antecedentes de abuso a otro menor cuando se incorporó afue denunciado por, otro joven que dijo haber sido abusado por el sacerdote en su oficina en octubre del año pasado.Elrenunció a su cargo comomientras se investigan las denuncias.Con información de RT