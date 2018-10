Muy caro en dinero e impacto ambiental

La segunda mega obra

China inauguró hoy el puente marítimo más largo del mundo que vincula Hong Kong con el continente, una hazaña de ingeniería de gran importancia económica y política.El presidente chinoasistió a la ceremonia en la ciudad depara cortar el listón deldeque la une con las regiones semiautónomas deLa estructura derequirió casi una década para ser construida. Incluye unbajo el mar que le permite a los barcos pasar a través del delta del, el corazón del crucial sector de manufactura chino.Su inauguración reducirá el tiempo de viaje a través del delta de varias horas a sólo 30 minutos. Forma también un vínculo físico entre lay el, cuyo control fue entregado por los británicos a los chinos en 1997.Para los críticos del proyecto se trata de un, una inversión que será complicada o imposible recuperar, con un impacto desastroso en el ecosistema marino y que los ciudadanos de a pie no quieren. En, los sectores a favor de la democracia ven con sospecha una obra que difumina, a sus ojos, aún más las fronteras entre lacontinental y el territorio autónomo y sus libertades cada vez más bajo acoso.Aunque el acto inaugural tuvo lugar hoy, los vehículos no empezarán a atravesar el puente hasta mañana. No se espera que, al menos de momento, genere grandes atascos: los automóviles que quieran utilizarlo. Y las empresas de autobuses que cubrirán la ruta solo recibieron la notificación de la apertura la semana pasada, cuando esperaban un aviso de al menos dos meses para poner en marcha el servicio.El puente representa laque se inaugura este año y comunicacon lacontinental, después de que en septiembre se abriera unque enlaza la excolonia británica con Cantón y que, con una gran polémica de por medio, permite que agentes chinos operen en territorio hongkonés para evitar que los trenes tengan que parar en la frontera.