Se llama Seref Can y es el tío más pesado del mundo. Llamó a la policía más de 45.000 veces en un año porque se aburría y no tenía nadie con quién hablar. Ahora podría acabar en la cárcel. A ver si toman nota los de las compañías de teléfono a la hora de la siesta... pic.twitter.com/wkFl6oBt17 — Las Mañanas KISS (@lasmananaskiss) 23 de octubre de 2018



"Me divorcié de mi esposa hace dos años. He estado bebiendo constantemente. Estaba deprimido y no tenía con quién hablar, así que llamé a la línea de emergencia de la Policía", señaló Can a los agentes.

Şeref Can , ciudadanode, podría terminar en lapor haber llamado al Centro de Llamadas de Emergencia de la Policíadurante un año, en la ciudad de Estambul.De acuerdo con el portal debate, autoridades de Estambul han emitido informes en los que se han registrado numerosas llamadas entre 15/05/2017 y 15/05/2018, que parecían no tener, pues el turco sólo marcaba a emergencias porque estabay no tenía con quien hablar.De encontrar culpabilidad, el hombre podrá ser condenado a hasta cinco años de prisión, para enfrenta cargos por "impedir que un funcionario público cumpla con su deber", según señalaron.