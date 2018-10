Las moscas se comen a los cadáveres en este hospital; algunos estallan

"Se me están pudriendo dos o tres cadáveres cada semana", dice el hombre preocupado

En, está unos de los, pero en el, las cosas se manejan de forma distinta.Allá abajo está la, donde nadie se da cuenta de lo que pasa.De acuerdo a una investigación de BBC Mundo, este mortuorio opera de la forma más indignante e insalubre. Un foco de infección que pone en riesgo de muerte a cualquier persona que esté en ese lugar.En este sótano hay viejas camillas inservibles acumuladas y el suelo es pegajoso, manchado de sangreLos cuerpos llenos de moscas reposan en sucios mesones metálicos a temperatura ambiente, pues las neveras donde deben de estar no funcionan y se echan a perder sin que nadie intervenga.Son cadáveres de hombres mujeres y niños que terminan en descomposición a falta de atención por aporte de este hospital.Arnold, es el único velador que trabaja en esta morgue, también es el único que se animó a aceptar el empleo, pero teme por su salud.Desde hace tiempo los refrigeradores no enfrían, incluso la compuerta que cierra una de las neveras está descompuesta y hay un papel pegado que dice "25 fetos, 7 para inhumar por bolsa".Arnold mostró a BBC Mundo con la intención de que las autoridades hicieran algo al respecto.En las cámaras solo se ven montones de cartones y paños envolviendo lo que un día fue un ser humano. Hay una mujer fallecida desde hace más de seis meses y su calavera causa pánico.Arnold señaló a un cadáver que estalló. Tal como sucede con muchos otros que no pasan por la inhumación o cremación a tiempo.Se le llama la fase enfisematosa de la descomposición, que es cuando los cuerpos están llenos de gases pútridos y revientan.Aquí lo cadáveres se tratan con las manos desnudas, no hay guantes y algún otro tipo de protección e incluso, tienen que limpiar las cámaras cuando alguno de los cuerpos estalla en su interior.Hay muchos cuerpos con VIH, y otras enfermedades infecciosas por lo que Arnold por lo que teme algún día contagiarse sin embargo nadie hace algo para solucionar el problema.