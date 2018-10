ROMÁN, UNGIDO

Recibe ‘El Bronco’ respaldo de leoneses

El Consejo Estatal del PAN eligió anuevo dirigente azul 2018-2021. Al haber solo una planilla registrada ya no hubo votación de militantes y bastaron los de 79 consejeros presentes.La planilla la integran también:, secretario general;Sólo falta la ratificación de la Comisión Permanente Nacional para que el Comité inicie funciones.El gobernador que se fue y el que llegó,, cerraron la pinza a favor dey nadie se atrevió a ir en contra del ‘oficialismo azul’. La votación del Consejo fue por unanimidad, puras porras.La Comisión de Hacienda del nuevo Ayuntamiento leonés sostuvo ayer su primera sesión y su presidenta, la síndica panista, quiso marcar la línea de trabajo; dejó claro que no quiere sorpresitas de última hora, aprobaciones de gastos ni trámites de compras al cuarto para las 12.En la sesión para aprobar una modificación presupuestal un punto era el traspaso de 9.9 millones de pesos de recursos sin ocupar de la Secretaría de Seguridad Pública y destinarlos para el acondicionamiento de 15 Centros de Atención a Víctimas y un Juzgado Cívico, parte de la nueva estrategia que presentó el alcaldey el asesor que la aplicó en Morelia,Ya estaba listo el nuevo subsecretario de Seguridad,, para presentar las diapositivas y justificar el gasto, cuando la Síndica lo paró en seco y, con todo respeto, le pidió que ese asunto se tratara en otra sesión -hoy martes- porque esos temas tan importantes merecían especial atención.Hoy volverán a sesionar y el punto se votará, y seguramente revisarán y tardarán lo mismito que si lo hubieran discutido ayer, así que más que falta de información o dudas sobre un proyecto, lo que pareció fue más bien un mensaje político de la ex diputada: “Aquí mando yo, no se olvide”. Ante los medios de comunicación la panista fue todavía más clara: “no seremos oficialía de partes”.respaldó el proyecto de Seguridad porque hay que hacer cosas distintas para tener otros resultados, y al Ayuntamiento, dijo, le tocará hacer que las cosas sucedan garantizando el recurso que se necesite.A la Síndica también se le cuestionó sobre si acatarían la recomendación del Congreso del Estado que expone que no sólo el Alcalde, sino también síndicos y regidores de León, tienen el salario excedido. Dice que están abiertos a revisarlo pero no comprometió una postura, “puede ser viable, lo que proceda”. Mmhmm.En el foro “México contra el cáncer de mama, hacia una política integral”, organizado por la fundación “Tómatelo a pecho” el médico leonés,, secretario de la Comisión de Salud en San Lázaro, insistió en que sería una tragedia terminar de un plumazo con el Seguro Popular en el país.El Diputado federal panista dijo en su mensaje en el Museo de Antropología e Historia que “si bien no tenemos información de cómo o qué se va a suplir, sería una verdadera tragedia que se dejara de atender el cáncer de mama y otro tipo de cánceres, por la ocurrencia de desaparecer el Seguro Popular”.El teletrabajo como alternativa de empleo para mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad, jóvenes y adultos desempleados, y personas que viven en lugares de difícil acceso, es lo que plantea una reforma a la Ley Federal del Trabajo que presentó la senadora de casa,. Se trata de aprovechar el uso de las tecnologías de la información para trabajar fuera del local del empleador.En Monterrey, Nuevo León, apareció un espectacular de respaldo al gobernador, firmado por el leonés,, quien aspiró sin éxito a ser candidato a la Alcaldía.“Bronco #Prohibido rendirse, felicidades por tu 3er. Informe de Gobierno”, dice el texto.El empresario local explicó que la intención es refrendar el respaldo al movimiento independiente.