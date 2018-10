Corredor Industrial

Nombres

En el listado de empresas compradoras delapareceÉsta es una de las pocas empresas no procedentes de Guanajuato que aparecen en el listado de 2015 a 2017. Uno de sus socios mayoritarios esEl empresario recientemente apareció entre losDe acuerdo con el, la empresa se registró en octubre de 2013, y ya tiene cinco años de experiencia en el sector.En su objetivo social, se describe que está dedicada a la p; además de la producción y comercialización de equipos para la producción de masa de maíz nixtamalizada y harina de maíz y otros relacionados con la industria productora de masa y tortilla.En 2016 Garza era parte de los compradores de Xonotli, sin embargo en 2017 y el primer semestre del año en curso su nombre ya no apareció en la lista.En 2016 figuraron otros compradores como laAl año siguiente solamente aparecieron los nombres de, el resto se trata de municipios de Guanajuato, como, principalmente.Si existe un objetivo en común entre loses que se establezca unaestructurada y estratégica, que beneficie el fomento del empleo, la competitividad y el desarrollo económico del país.Este viernes las instalaciones de laserán sede del evento organizado en colaboración con la Concamin, que preside, “Hacia una Industria del Futuro: Propuesta de los Industriales de México”.El propósito del evento de acuerdo con, presidente de la CICEG, es reconocer y darse cuenta de que la estrategia de políticas para mantener la estabilidad macroeconómica en un entorno global, donde la innovación y tecnología están marcando el ritmo, no puede ser una estrategia sostenible.Apuntó que ahora la industrialización requiere de una fuerte atención porque no podrá sostenerse competitivamente con el esquema tradicional de manufactura conLos grandes países manufactureros, como son, están evolucionando hacia la. No es la mano de obra barata lo que ha impulsado su competitividad global, más bien su estrategia industrial ha evolucionado.El también empresario del calzado mencionó que debe existir una política industrial que no solamente concentre esfuerzos en la competitividad de las empresas, sino que fomente el encadenamiento productivo de los diferentes sectores; que haga énfasis en el fortalecimiento del mercado interno,el fomento al consumo, la capacitación, la formación y el desarrollo de capital humano como estrategia para la transformación; y se concentre en la adopción e implementación de la tecnología en los diferentes ámbitos, como el industrial, comercial, educativo y social.Para concluir le compartimos que el próximo lunes la plana mayor de la cadena hoteleraha reservado habitaciones para su estancia enLa razón es que seleccionaron el 30 de octubre para inaugurar oficialmente sus conceptos, que se ubican frente alAprovechando que hablamos del tema, ayer la firma hotelera compartió sus números más relevantes al cierre del primer trimestre de este año.La cadena tuvo un, al cierre del mismo periodo del 2017 operaba ya 130 hoteles. El número de cuartos en operación al tercer trimestre alcanzóque operaban al cierre del mismo periodo del año pasado.Ladel periodo ascendió a, a su vez, el margen de U