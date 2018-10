COLUMNA: MELÓMANO

En vísperas de las celebraciones a nuestros muertos, quiero aprovechar para hablarles de un tema que siempre me ha causado fascinación, me refiero al famoso Club de los 27, como se denomina al grupo de músicos populares que fallecieron precisamente a los 27 años; y es que a decir verdad, las muertes de grandes íconos de la música a esta edad son inusualmente comunes.Evidentemente, todas las muertes de estos jóvenes talentosos a tan corta edad son siempre sorpresivas y trágicas, por lo general relacionadas con el abuso de alcohol y drogas, pero también hay casos de lamentables accidentes, asesinatos y enfermedades, además, la gran mayoría están envueltas de polémica y controversias.A pesar de que la lista original es bastante cerrada, existe una versión extendida en la que figuran decenas de artistas de diferentes géneros musicales, fama y nacionales, en donde incluso se suma al mexicano Valentín Elizalde.La leyenda urbana surgió después de las muertes de Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, muy cercanas entre sí, con tan solo un par de años de diferencia entre las cuatro; posteriormente cobró fuerza con las muertes de Kurt Cobain y años más tarde Amy Winehouse, quienes atrajeron la atención de sus respectivas generaciones a este club. A continuación, abordaremos brevemente cada uno de sus casos.Aunque han añadido miembros que fallecieron antes, como el caso de Robert Johnson en 1938, el primer integrante oficial del Club de los 27 fue el guitarrista y multiinstrumentista británico Brian Jones, miembro fundador de The Rolling Stones, quien falleció el 3 de julio de 1969, oficialmente por ahogamiento tras sufrir un ataque de asma mientras buceaba en una piscina, menos de un mes después de haber sido despedido de la banda. Mucho se ha especulado sobre su muerte, algunos dicen que fue provocada por un tercero, intencional o accidentalmente, e incluso se ha hablado de que fue ofrecido en sacrificio, desde luego nada de esto tiene fundamentos sólidos.Un año más tarde, el 18 de septiembre de 1970, fallece el estadounidense Jimi Hendrix, considerado el más grande guitarrista de todos los tiempos. En la versión forense, Hendrix, después de una noche de fiesta, murió tras aspirar su propio vómito mientras era trasladado al hospital, lo que le provocó una asfixia e intoxicación de barbitúricos; sin embargo, años después, en un análisis minucioso y con mayor tecnología que la que se tenía al momento de su autopsia, se determinó que la causa real de su muerte pudo ser un enfisema pulmonar.El 4 de octubre de ese mismo año, tan solo un mes después de Hendrix, la mítica cantante, Janis Joplin, primera mujer en ser considerada una gran estrella de rock and roll, fue encontrada sin vida en una habitación de hotel, a causa de una sobredosis de heroína, probablemente bajo los efectos del alcohol. Las circunstancias de su muerte fueron confusas y, como el resto de sus compañeros de club, se siguen generando todo tipo de hipótesis aun en nuestros días.Al año siguiente y exactamente en la misma fecha que Jones dos años antes, el 3 de julio de 1971, muere Jim Morrison, vocalista de la banda de rock psicodélico The Doors, por una insuficiencia cardíaca, sin embargo, los hechos exactos no han sido aclarados, lo que ha generado infinidad de conjeturas, entre las que destaca la teoría de que fingió su propia muerte para escapar de la fama.Con Morrison, la leyenda del Club de los 27 había nacido pero se consolidó cuando años más tarde, el 5 de abril de 1994, Kurt Cobain, cantante, guitarrista y líder de la banda de grunge Nirvana, decidió quitarse la vida. De nuevo, las teorías en torno a su muerte son varias y todavía hoy se especula sobre la verdad detrás de su deceso. Como dato, en entrevistas posteriores, su hermana declaró que cuando eran niños, Kurt hablaba frecuentemente sobre que quería formar parte del Club de los 27.Por último, la afamada cantante británica de R&B y blues más recientemente aceptada en la lista VIP de este exclusivo club, Amy Winehouse. Fue encontrada sin vida en su apartamento el 23 de julio de 2011. En un principio su muerte fue asociada a sus múltiples adiciones, pero meses después se comprobó que la causa de defunción fue un colapso ante el síndrome de abstinencia. Con ella renació el mito del Club de los 27 y ha generado gran expectativa entre los amantes de la música, que no dejamos de hacer conjeturas sobre quién podría ser el siguiente.REDES:Facebook: /MelomanoRadioTwitter: @MELOMANO_radioInstragram: melomano.media