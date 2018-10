Carlos Slim y la lógica aplastante

A mí me encanta escuchar a, sus palabras no son elocuentes, su discurso a veces puede trabarse, pero su brillo y claridad de ideas son una cátedra, una delicia de la lógica.Habló dely lo que significa para; dijo cómo financiarlo y a cuántas personas sacaría de la pobreza a su alrededor.Primero expuso que se podrían ahorrar 20 mil millones de pesos (de los 280 mil millones presupuestados) usando materiales nacionales en lugar de importados. Luego aseguró que muchos países apoyan proyectos de infraestructura con tasas negativas de interés, es decir, reducen los pagos de capital al tiempo.dijo algo más que interesante: elsacaría de la pobreza a 4 millones de personas que viven a su alrededor, las llevaría a la clase media.Mientras los radicales dicen que afectaría aly a los pobladores del lugar (que son unos 10 mil cuando mucho),pone claro el impacto benéfico para esos 4 millones y, lo que no agregó pero intuimos, es la cantidad de oportunidades que surgirían en todo el país. Al ampliar el tubo de entrada de turistas, mujeres y hombres de negocios, vendrían inversiones y divisas para todo el país.La competencia mundial por ser el mejor aeropuerto del mundo se da entre. Los últimos cinco años ha ganadocomo el sitio del mejor aeropuerto según votación de los usuarios;va en segundo;en tercero y los que siguen son. Los singapurenses se esmeran tanto que ponen cines, hábitat de mariposas, miles de orquídeas, juegos para niños y spas. Hay quien pide un retraso en el vuelo para disfrutar sus tiendas y restaurantes. ¿Se imagina? ¿Cuánto vale lo que invierte la empresa estatal dey cuánto le deja a ese país el prestigio y la calidad de su aeropuerto y su línea aérea? Muchas veces más de lo que invierten.En México se llegará a unos 47 millones de pasajeros en el, ya saturado. México tiene 120 millones de habitantes. Singapur tiene 55 millones de pasajeros con 5.5 millones de habitantes.Pero no paran ahí, acaban de inaugurar una cuarta terminal y van por la quinta y una tercera pista. Al final pretenden llegar a una capacidad de 130 millones de pasajeros al año en 2030. Así de lejos ven.Elque más pasajeros tiene es, con poco más de 100 millones. ¿Por qué? Porque, al igual que, es un “hub”, un punto de encuentro de cientos de rutas. Ni siquieratiene tantos pasajeros.sería una dama casada -y divorciada- con, el viejísimo consorte de los. Original campo de aviación de hace un siglo.La otra visión, la miope, la de que los aeropuertos y los aviones son para una minoría, queda destrozada por la realidad. Hoy es más barato ir de la CDMX a Tijuana, a Juárez o a Mérida en avión que en autobús. La revolución de las líneas de bajo costo hace posible que todos los demás transportes queden obsoletos. Es cosa de truncarlas o darles alas. (Continuará, porque cada palabra cuenta, cada idea suma).