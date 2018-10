Psicólogos y “locos”

En el transcurso de esta semana y después de la anterior publicación en este espacio surgieron algunas preguntas y comentarios en torno a mi profesión. Estas preguntas llamaron mi atención y fueron las causantes de este pequeño artículo.Fueron hechas en momentos distintos y por personas diferentes, no coincidían en edades y niveles socioeconómicos.La primera persona me comentó: “César, honestamente ¿crees que las personas deben ir con un psicólogo o psicóloga?” Esto llamó mi atención y respondí “¿Por qué me preguntas esto? La respuesta fue bastante sorprendente: “El ser humano está en proceso de evolución constante y debería poder sobrellevar todo tipo de situaciones, incluso las de locura; ha sobrevivido a muchos problemas y ha logrado avanzar mucho durante la historia”. Justo en el momento de la respuesta hubo una ligera interrupción en esta plática y no pudimos concluir el tema, sin embargo, la pregunta quedo ahí.Un par de días después una adolescente me hizo un comentario por la misma línea: “Sabes algo César, creo que últimamente los psicólogos se están poniendo muy de moda y esto irá disminuyendo” El comentario me tomó un poco por sorpresa y no pude mantener mi cara de Póker, esta joven parece haberse dado cuenta y me dijo “Sí, nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestra emociones y no necesitamos de alguien que nos ayude, creo que los que van al psicólogo lo dicen para llamar un poco la atención”. Lejos de molestarme estos comentarios me hicieron reflexionar y darme cuenta de la existencia de una generalización en torno a la información sobre la asistencia a un proceso psicológico. En esta ocasión los comentarios iban enfocados a la psicología clínica, con atención en las emociones y situaciones conductuales. Me gustaría desmitificar un poco la información entorno a estas preguntas, con 4 comentarios que son frecuentes en torno a los psicólogos:Realmente puede acudir a un proceso psicológico cualquier persona que esté atravesando por un momento de dificultad y que necesita orientación para desarrollar herramientas que le ayuden a afrontar estos problemas. Además, el termino locura se emplea hoy en día de manera inadecuada ya que ha sido considerado despectivo y que no expresa realmente la situación que vive una persona o lo que es. Estar triste, enojado, tener dificultad en el trabajo, en casa, con el novio o la novia no es signo de “locura” es señal de ser humano e identificar que a veces necesitamos ayuda para poder sobrellevar las distintas dificultades del día a día.Existen diferentes corrientes, estrategias y técnicas que se emplean en la psicología. No todas ellas son hablar sobre los problemas y escucharlos. Las estrategias por utilizar irán en función de las necesidades del paciente y hará que favorezca a su pronta recuperación de la situación que está viviendo.Asistir al psicólogo es como otros tratamientos en pro de la salud personal, es una inversión que a la postre ayudará a disminuir los gastos que surgirán debido a que no se atendieron las dificultades en el momento oportuno. Además, existen opciones que se adaptan a todo tipo de bolsillos, no necesariamente el más caro es el mejor o el más barato es el peor.La duración del proceso irá en función del avance que se tenga con respecto a la necesidad que se presente. Por eso es muy importante que si llevas atención psicológica se haga con compromiso y responsabilidad.Estos cuatro mitos ayudan a explicar un poco las generalidades que se han ido dando en torno a la psicología. Como se puede ver, ir al psicólogo no es cuestión de “locura”, moda, estatus social o de llamar la atención. Ir al psicólogo es cuestión de salud y búsqueda de equilibrio en todos los aspectos. La salud mental es igual de importante que la salud física.