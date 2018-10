“Solución a la migración por hambre”

R- Mi Santias, de acuerdo con los tratados internacionales, México debe dejar pasar a todo aquel que lo solicite, ¿ya estabas enterado?

S- No mi Rufo, mi impresión es que la entrada a México requiere de una documentación y un trámite, en donde el gobierno mexicano, responsable de salvaguardar al territorio nacional, se abroga el derecho de autorizar o negar la entrada al solicitante. Lo que dices suena muy padre ¡Un mundo sin fronteras!, pero es impráctico e inseguro, no es secreto que del sur nos llegaron Kaibiles que engrosaron las filas del narco y Maras Salvatruchas que tienen asoleado el estado de California en USA y a México… cito de Wikipedia: “Los kaibiles son soldados de élite del ejército de Guatemala, preparados para llevar a cabo operaciones especiales y de inteligencia, y, actualmente, operaciones contra la delincuencia terrorista.”R- Auuu, no entiendo, ¿si son soldados de Guatemala, cuál es el problema de que entren a México libremente?S- Pues que algunos de ellos desertaron del ejército guatemalteco y pasaron a México para sumarse a los cárteles de drogas, vuelvo a citar a Wikipedia: “En septiembre de 2005 fueron capturados 4 ex kaibiles que estaban al servicio cártel de Sinaloa, que era liderado por “El Chapo”. Los ex militares guatemaltecos confesaron estar al servicio de los cárteles mexicanos de las drogas. El 10 de septiembre del mismo año... en su declaración tras el arresto... (un miembro de Los Zetas) declaró que habían reclutado Kaibiles para trabajar con ellos, y que los Kaibiles estaban proveyendo armas y granadas desde Guatemala.”R- Auuu, mi Santias, ¿entonces, además de pasar desertores del ejército para servir a los narcos y entrenar sicarios, pasaban armas por la coladera que es nuestra frontera?S- Simón, mi Rufo, y no es todo, vuelvo a Wikipedia: “Mara Salvatrucha es una organización internacional de pandillas criminales asociadas que se originaron en Los Ángeles y se han expandido a otras regiones de Estados Unidos, Canadá y México… La mayoría de las pandillas están integradas por migrantes centroamericanos (salvadoreños, guatemaltecos y hondureños) y se encuentran activas en zonas urbanas y suburbanas.” …Algunos de ellos fueron contratados por El Chapo Guzmán.R- Grrr, y con esos antecedentes, ¿México firma convenios para dejar paso libre por sus fronteras, mi Santias?S- ¿Entiendes ahora por qué estamos como estamos y el desmadre de muertos y secuestros que nos ahoga?, ¿y por qué soy suspicaz, no a la necesidad de miles que buscan un futuro migrando, sino por los líderes que les manipulan para colarse entre ellos y engrosar las filas del crimen en México y USA?R- Grrr, eso le daría la razón a Trump respecto a proteger sus fronteras e investigar a quienes quieren entrar.S- ¡Sin duda, perro!, y no solo a Trump, sino que nos debe despertar a los mexicanos respecto a los riesgos de ser “buena onda” con todo tipo de migrantes y tener una coladera en las fronteras norte y sur. Desde mi visión, México es mi casa y a mi casa no dejo entrar a nadie sin saber quién es, y estoy seguro de que los defensores a ultranza de la “invasión” hondureña, tampoco tienen migrantes ilegales en sus casas y seguramente no dejan la puerta abierta para que entren los que tienen hambre o tienen frío.R- Auuu, coincidimos, los defensores de que entren indocumentados a México, como todo aquel que hace el bien con dinero ajeno, se dan baños de pureza pero no hacen nada en forma directa; quizás, los que tienen recursos y pecados que lavar aporten bienes o dinero para ayudar, pero ni de locos meten a desconocidos a sus casas a que convivan con sus familias. Yo insisto, México es mi casa y no quiero que entren desconocidos y menos ilegalmente o por la fuerza… ¡En fin!, mejor propongamos soluciones.S- Una solución, perro, es recuperar la soberanía en Latinoamérica, México incluido, sobre las tierras y recursos naturales, para que a través del trabajo organizado, la gente con su esfuerzo pueda tener una vida digna y se pueda sostener sin pasar hambre.R- Guarraguauuu, ¿estás hablando de trabajar la tierra de forma organizada e inteligente para paliar los problemas de pobreza y desempleo?S- Sipiripi, lo que delimita y define a una nación soberana es su territorio, hay que mandar al carajo a todas aquellas empresas o gobiernos que por leyes o concesiones otorgadas por políticos y gobernantes corruptos, adquirieron derechos sobre bienes, tierras y recursos naturales en naciones extranjeras (México incluido), bienes que nunca han sido de los gobiernos, que son derecho y propiedad de las naciones y por lo tanto intransferibles.Si las tierras y recursos naturales regresan a sus legítimos dueños, los pueblos, entonces tendrán lo necesario para, con su trabajo y con organización, vivir con la dignidad de hombres y mujeres libres sin tener que emigrar… Así de sencillo.Un saludo, una reflexión.