Todos contra AMLO

El pasado sábado 20 de octubre del año en curso, de forma circunstancial, escuché una entrevista al presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, en la radio local. Durante buena parte de esta, el tlatoani fresero atacó al próximo presidente de México; lanzó aseveraciones como que “el 70% de los mexicanos está en contra de Obrador” y “que mejor no hacerle caso, porque un día dice una cosa y otro día se contradice”. Sus comentarios me parecieron desafortunados. El presidente municipal debe respetar la investidura del señor Andrés Manuel López Obrador y la suya propia; que no se le olvide que es la máxima autoridad de uno de los 46 municipios de Guanajuato y como tal, debe comportarse. El Licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, Andrés Manuel López Obrador, iniciará funciones como Presidente de México el 1 de diciembre del 2018. Su periodo durará 6 años.El desprecio de las élites económicas y caciques regionales, por la figura de Andrés Manuel López Obrador, lastima la democracia y atenta contra el derecho que, todos los ciudadanos, tenemos a la información. El odio que empresarios y políticos rancios, demuestran, cotidianamente, por nuestro próximo presidente de la República, trae como consecuencia evidente, la desinformación. Seamos claros: en las pasadas elecciones, López Obrador ganó de manera arrolladora, votaron por él millones de pobres, cansados de los abusos cometidos por los partidos de siempre. No sólo los pobres están con López Obrador, también buena parte de la clase media y un alto porcentaje de científicos e investigadores; guste o no, la élite intelectual de México está con Andrés Manuel López Obrador. Los políticos de siempre deberían poner atención a esta realidad y dejar de promover la desinformación y el miedo.A las élites económicas y políticas les molesta que Obrador sea el próximo presidente de México, porque sus intereses se ven afectados. No son niños héroes. Tampoco les interesa la gente pobre. Los políticos de siempre buscan proteger sus intereses, a costa del sacrificio del pueblo. Atacan a Obrador porque pretenden mantener sus privilegios, no porque estén del lado de las mayorías. Manipulan las conciencias desde la desinformación. Es importante que luchemos por un pensamiento crítico. La educación es fundamental porque construye hombres libres. La libertad debe ser la aspiración máxima de todo ser humano. El pueblo debe estar con el pueblo, no con sus opresores-esclavistas. El objetivo de las empresas que se encuentran a lo largo del corredor industrial Querétaro-León, no es brindar empleos dignos, sí explotar y esclavizar a sus empleados. Las cosas como son.Por cierto, las áreas de cultura del municipio de Irapuato están pésimamente dirigidas. El Archivo Histórico Municipal, el Museo de la Ciudad y el IMCAR, necesitan cambio de timón. Propongo a Luis Felipe Pérez Sánchez, Miguel Ayala Espino, Alejandro Palizada Sánchez, Rocío Arenas Carrillo y Jaime Panqueva, para que se hagan cargo de la cultura en Irapuato. Al frente del Archivo Histórico, deberían poner, mínimamente, a un licenciado en historia, titulado y con cédula.