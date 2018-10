La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo confirmó que no era explosivo el artefacto encontrado en Tulipanes, Mineral de la Reforma.



Así lo confirmó, en entrevista telefónica con Grupo Acir Pachuca, Mauricio Delmar, secretario de Seguridad Pública al referirse al caso suscitado la noche de ayer, lunes.



Refirió que el objeto que, incluso tenía una especie de espoleta, hizo presumir a las autoridades y personal de Protección Civil y Bomberos que se trataba de algún explosivo.



Por tal razón solicitaron la intervención de personal especializado del Ejército para el retiro del objeto desconocido.



Delmar indicó que más tarde recibieron información de Sedena de que no era un aparato explosivo y que lo de la espoleta solo fue una simulación.



Oportunamente se informó en AM Hidalgo que, la noche del lunes, hubo alarma y expectación por el hallazgo del artefacto en el toldo de un Chrysler Spirit.



Los tres ocupantes, el conductor y dos mujeres, preocupados por la situación, avisaron al 911.



Apuntaron que la situación les preocupó bastante ya que el mismo lunes iniciaron un juicio ante las autoridades competentes por la posesión de una casa.



Sin embargo el caso, según dijeron los integrantes de una familia, lo iban a denunciar ante personal del Ministerio Público ante el riesgo de sufrir alguna tipo de atentado.

Te puede interesar: