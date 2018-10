'Lo hago por mi hija': dice futbolista que también es chofer de Uber

Mantener a su pequeña hija y además, tener la oportunidad de pasar tiempo con ella y verla crecer, fueron algunas de las razones que motivaron ala inscribirse comode, asegurando que éste es, igual que otros, undigno.El defensor, de 28 años, fue el protagonista de una entrevista para el diario Olé luego del revuelo (y críticas también) que causó verlo trabajar comoen las calles de

Foto: Diario Olé

“Arranqué con este laburo (trabajo) desde que finalizó mi último contrato. Tuve algunas ofertas de ciertos clubes pero no me cerraban, más que nada porque ahora tengo que cuidar a mi nena, entonces me quedé sin equipo por preferir quedarme con ella”, dijo el exjugador de Huracán.