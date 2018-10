El 'Chucky' volvió locos a los defensores del Tottenham

Hirving Lozano consiguió anotar por primera vez en la #ChampionsLeague (fase de grupos).



Aunquedestacó en el partido tras anotar el gol que le dio alsu primer punto en la, fue el mexicanoquien acaparó reflectores en el duelo ante elEl, inamovible en la escuadra holandesa que dirige Mark Van Bommel, fue titular en el choque que tuvo lugar en el Philips Stadion. El ex de Pachuca, sin embargo, no se conformó con eso pues anotó su primeren la fase de grupos de lay además provocó ladeen la recta final del encuentro.presionó al defensor inglés y logró quitarle el balón, se enfiló al arco dey aunque el defensa consiguió desviar el balón tras el disparo del mexicano, la pelota terminó colándose en la portería.Posteriormente, en el complemento y cuando el marcador ya estaba 2-1 a favor de los británicos, el "" volvió locos a los defensores delsalió imprudentemente y con demasiada fuerza para evitar la igualada pero terminó llevándose al mexicano. Así, el árbitro del encuentro no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

Pese al fuerte golpe que se llevó,se levantó del césped y siguió en el partido. Para fortuna de Van Bommel, un gol delogró la tan ansiada igualada y el primer punto delen la temporada 2018-2019 de la