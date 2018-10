Ahora todo cambia para Ambriz, no se alcanzó el objetivo de llegar a una final a la que fue con todo, la presión aumenta en la Liga, en donde perder sería un desastre.

Paco Vela

Omar OsegueraDestrozado debe estar el León,. Corrió, metió, se ordenó, para que Cruz Azul le empatara con un tiro que Montes desvió al tirarse desde la tercera cuerda.Con diez, La Fiera estuvo más cerca de ganarlo, ante un Cruz Azul muy leído, sin variantes, pero letal desde los once pasos.Del árbitro, malo para los dos,; el León tuvo para más, pero no le alcanzó, con diez hombres, sufrió para conseguir y defender la ventaja. Después la descuidó, difícil generar volumen de juego en el área cementera, desaprovechó todas las pelotas quietas,la única manera en la que el León podía poner atacantes en el área del marco de Allison, fueron desperdiciadas una y otra vez, que manera tan lamentable de cobrar esas oportunidades.Mérito contener al mejor local de todo el futbol mexicano, el León tuvo a raya al Cruz Azul y lo llevó al escenario donde tal vez tenía más oportunidades de vencerlo: la tanda de penaltis. No le alcanzó.el único de los diez jugadores que falló su cobro penal. Así, se cerró la participación del León en la Copa.Comenzó con dudas y terminó con tintes de esperanza y un desenlace trágico desde los once pasos. La sexta tendrá que esperar.