“Como soy mexicano, no me la dieron a mí (la dirección técnica). Me voy a nacionalizar argentino, para ver si me la dan así”, declaró.

Llama 'malinchistas' a 'Joserra' y a Faitelson



“Piensen que soy argentino y que Tomás Boy es brasileño”, les dijo.

Hugo Sánchez no oculta su deseo de ser entrenador de la Selección Mexicana yDiscutiendo en Futbol Picante sobre la posible llegada de Gerardo Martino al 'Tri', como nuevo entrenador, el ex jugador de Pumas y Real Madrid,Por su parte, José Ramón Fernández señaló que llamarán a la Embajada de Argentina para comenzar con el proceso de naturalización.También, el comentaristaporque cuando dijeron una lista de cinco extranjeros mexicanos, ellos fueron los primeros en decir que no.Por su parte,, para garantizar la continuidad, no sólo para Qatar 2022, sino para el mundial de 2026 en México-Estados Unidos-Canadá.Hugo Sánchez fue entrenador de la Selección Mexicana de 2007 a 2008. En dicho periodo consiguió el tercer lugar en la Copa América de Venezuela en 2007 y un subcampeonato en Copa Oro.