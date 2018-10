"Fue como ellos se la suelen gastar, fue el jueves y afortunadamente me dieron la oportunidad de despedirme al aire, lo cual les agradezco mucho porque tengo muchos compañeros y conozco casos muy cercanos que ni la oportunidad les dieron de hacerlo".



"Lo único que me pesa y que veo es que no les interesa, no valoran y no aprecian la trayectoria que ciertas personas pueden tener, los años que han dedicado a estar en la empresa, a trabajar para la empresa y bueno, no sólo hablo de mi caso, tengo muchos compañeros y no sólo a nivel conducción sino a nivel producción, hay gente que lleva toda su vida, que le dedicaron cincuenta años de su vida a laborar en una empresa y a hacer proyectos que en su momento fueron muy exitosos y muy buenos y con la mano en la cintura te dan las gracias".





"Están contratando a mucha gente nueva, me parece bueno que les den la oportunidad pero muchos no tienen la capacidad ni la vocación, quieren salir nada más en la tele, figurar en radio o en tal lado en lugar de ser conscientes de lo que esto implica. Están despidiendo a personas que llevan muchos años en la empresa y con ese sueldo lo dividen para contratar gente novata, sin experiencia y que bueno, difícilmente creo yo -y por lo que escucho de mucha gente- que vaya a levantar su rating".



"He hablado ya con varios amigos y conocidos, gente muy querida y que me conoce de muchos años en el medio. Muchos han mostrado su solidaridad y su apoyo y yo creo que eso es lo principal. Dios nos pone donde él sabe que tenemos que estar y también nos quita cuando sabe que ya no pertenecemos allí. Cierro un ciclo de mi vida muy satisfecha porque hasta el último día trabajé tanto como el primero, me voy tranquila y satisfecha, cerrando este ciclo y enfocada en abrir el que viene, que creo que es mejor".



