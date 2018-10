"Señores recen por él, yo lo veo muy delicado en cuestiones de salud. Hay que rezar por él, acuérdense que si está con la familia, está bien"

Un mensaje de voz 'que no convence'

José José y Verónica Castro. FOTO: Google.



"Él sufrió de muchas brujerías cuando estaba joven, pero yo lo veo hoy o el día viernes muy grave de salud, recen por él"

José José está en peligro, según la visión de Mhoni Vidente, quien dijo que ve al "Príncipe de la canción" muy grave de salud.Los seguidores han mostrado su preocupación pues el cantante no se ha presentado públicamente pese a que asegura estar muy bien, y la predicción mencionada se suma a ello.José José envió un mensaje dea los medios de comunicación desmintiendo que se encontrara secuestrado por su propia hija, Sarita, y aseguró que no se encuentra grave de salud, pero la realidad es que no se le creyó mucho esta versión.La vidente dijo que el cantante fue víctima de muchascuando era joven pues era el de la buena voz y uno de los mayores talentos, por lo que era casi imposible que no tuviera problemas de este tipo.