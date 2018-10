'Soy una mujer menos independiente' declara Kim Kardashian y 'tumba' ideas sobre su imperio

Se han 'desempolvado' imágenes y videos de Paris Hilton ordenando a Kim que ordene su ropa. Recordemos que solían ser 'inseparables'. FOTO: Google.

'Aprender a estar con el rapero'



"Creo que al estar con un hombre como Kanye, tienes que aprender a ser un poco menos independiente. Antes era muy independiente y trabajadora, pero ahora tengo un marido que tiene su carrera y tres niños para cuidar. Tuve que aprender que estar con un hombre como Kanye”

Se dice que él le impone reglas

El nombre Kim Kardashian es sinónimo de dinero, fama y poder, y muchos jóvenes la toman como imagen del 'empoderamiento femenino'.Sin embargo la estrella de la telerrealidad hizo una declaración que 'tumba' algunas ideas que se tenían de ella.Kim acaba de cumplir 38 años de edad y dijo cómo ha cambiado su vida desde que se casó con el rapero Kanye West, de 41 años.En "The Alec Baldwin Show" admitió:Kim tiene tres hijos: North, de 5 años, Saint, de 2 y Chicago, de 9 meses. La estrella y sus hermanas comparten fotos de los pequeños y sus primos. Sus publicaciones reciben millones de likes y comentarios, y dan muchos billetes alUna de las actividades 'recientes' de la socialité fue buscar un Lamborghini que combinara con el color de su cabello, y no le molesta quitarse la ropa para una sesión de fotos.En el medio del espectáculo se ha dicho varias ocasiones que su esposo le impuso 'reglas', y que le permitió aparecer en el show de su familia, aunque no le gusta que ella revele datos sobre su vida 'privada'.Pero también se ha dicho que fue él quien le cambió la imagen y que le ayudó a formar la impresión que ahora le da al matrimonio tantos millones de dólares.