Lele Pons 'deja plantada' a Paola Rojas en noticiario 'porque no se levanta tan temprano'

Que le hizo 'fuchi' a Mauricio Mancera

En Televisa la que al parecer no estaría cayendo muy bien es la influencer Lele Pons, quien fue contratada como conductora de 'La Voz... México'.Son cada vez más fuertes los rumores de que su 'mal comportamiento' está molestando a varios conductores en la televisora.Se rumora en el mundo del espectáculo que la actriz y bailarina ha hecho desplantes, llega tarde a los llamados y tiene poca disposición para trabajar, por lo que terminan grabando varias veces para hacer un solo programa.El conductor de Hoy, Mauricio Mancera, habría sido el primero en sufrir un desplante, pues se dice que cuando se topó con Pons y le sonrió para pedirle una foto, ella lo miró con cara de desagrado y se volteó para ignorarlo.Pero la cosa no queda ahí. La periodista Paola Rojas iba a entrevistarla en elAl aire con 'Paola Rojas' pero sin explicación alguna la joven no se presentó a la transmisión matutina pese a haber pactado la entrevista.Horas después un asistente llamó a la producción del noticiario para decirles que lo lamentaba pero Lele no acostumbraba despertarse tan temprano y por eso no había ido.Con información de Vanguardia, Diario La Verdad y agencias.