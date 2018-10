Advierten de posible lentitud en transferencias por ciberataque

Justo seis meses después delde la historia en, una aseguradora fue blanco de un nuevo ataque.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportaron unincidente.En comunicado conjunto, informaron que debido a que unparticipante en el sistema de pagos reportóen la conciliación de sus cuentas de tesorería, las autoridadeselevaron ael nivel deinformática.Fuentes del sector financiero señalaron quefue la institución afectada por los. AXA es una multinacional francesa especializada en seguros.La SHCP, el Banxico y la CNBV aseguraron que con la información disponible no hay indicios de que los recursos de los clientes del sistema financiero se hayan visto afectados.Informaron que ante tal incidente se activaron los protocolos de seguridad para minimizar afectaciones.Señalaron que de manera precautoria algunas instituciones con un perfil de riesgo similar estarán operando a través del mecanismo alterno previsto para este tipo de eventos hasta nuevo aviso.Destacaron que el lunes 22 de octubre, con base en elementos detectados en el monitoreo del funcionamiento del sistema financiero, el Banxico solicitó a los participantes de los sistemas de pagos mantener los niveles de alerta, esquemas de vigilancia, procesos de conciliación de operaciones y esquemas para detectar cualquier anomalía.Axa informó que pese al ataque, los recursos de sus asegurados están en completo resguardo y no han sufrido ninguna afectación.El ataque reportado por la aseguradora AXA en su conexión al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), podría provocaren lasdurante el día, de acuerdo con fuentes del sector financiero consultados por EL UNIVERSAL.La noche de ayer martes, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores colocaron en color rojo la alerta en el sistema financiero mexicano, luego de que el lunes Axa reportará un ataque en sus sistemas sin que hasta el momento se haya reportado robo de información o recursos en la empresa.Las fuentes consultadas por EL UNIVERSAL explicaron que ante las medidas de seguridad y preventivas que aplican las autoridades financieras puede experimentarse lentitud en las transferencias realizadas vía SPEI, en tanto se declara que la alerta en el sistema ya no representa una amenaza para su operación.Desde el ataque a la conexión del SPEI a Banorte, Banjercito, Inbursa, Casa de Bolsa Kuspit y la caja de ahorro Las Huastecas, en abril y mayo pasado y que provocó pérdidas por 300 millones de pesos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha emitido cuatro alertas por ataques al sistema financiero, con lo que el evento ocurrido en Axa se convertiría en la quita alerta por ciberataque en los recientes cinco meses.En tanto, como parte del Grupo de Respuesta Inmediata confirmado por las autoridades financieras y la Procuraduría General de la República a partir de los ataques a la conexión a SPEI de abril y mayo pasado, los integrantes del sector financiero, desde bancos, casas de bolsa, Afores, aseguradoras y otros intermediarios están obligados a reportar cualquier incidencia de un posible ciberataque para activar los protocolos de respuesta.De no hacerlo, las entidades financieras podrían ser sancionadas por la autoridad e incluso, la comisión bancaria prepara legislación para reforzar el sistema de alertas ante amenazas cibernéticas.Datos recientes del sector destacan que en 2017 el costo por eventos de cibercrimen en México ascendió a 7 mil millones de dólares.