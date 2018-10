Desmiente maestra suspensión de menor por no saber ir al baño; niega discriminación

“Solo pedí que le enseñaran a ir al baño, como se ha hecho desde hace más de un año, entonces no veo actos de discriminación porque la solución está en manos de la madre y demás familiares”, dijo.



Con relación al caso del niño que presuntamente fue suspendido de clases porquey evacuó en el pañal que portaba por falta de apoyo, la profesora Nínive Romero, titular del, de, respondió que al menor no se le impidió el ingreso al plantel.Reiteró que por más de un año ha exhortado a que enseñen al niño control de esfínteres.Aclaró que el menory dijo que su comentario fue una sugerencia para que la tutora se tomara el tiempo necesario para enseñar al niño a ir al baño y evitar situaciones difíciles en el salón de clases.Refirió que dentro del expediente escolar no hay observaciones sobre un problema de salud que le impida al menor el control de esfínteres; no obstante, dijo que en caso de existir algún antecedente, la madre deberá asentarlo por escrito.Además, Nínive Romero dijo que el caso es del conocimiento de padres de familia del plantel y pidió a la madre reflexionar sobre su actitud y ayudar al niño porque "la primera educación se da en la casa: hábitos, valores, higiene y otros, porque los niños vienen a la escuela a aprender e interactuar. Si en el hogar no nos ayudan, nuestro esfuerzo es en vano".Finalmente, mencionó que ha tratado de comunicarse con la madre del menor, sin lograrlo hasta ahora, y aseguró que el Jardín de Niños Juan José Rossell es inclusivo.