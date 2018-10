¿Qué es la rosácea?

es una de las bebidas favoritas más populares: algunos lo toman únicamente por las mañanas para despertarse y otros toman varias tazas durante el día.Un estudio realizado por el Departamento de Dermatología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Brown señala queEl estudio fue publicado el pasado 17 de octubre en JAMA Dermatology: el estudio contó con un total departicipantes de los que se identificaronY, los beneficios de lapodrían tener dos efectos en relación con laen mujeres.De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, la rosácea "es una enfermedad crónica que afecta a la piel" que se caracteriza por enrojecimiento, en la frente, nariz, mejillas y barbilla; brotes de granos y espinillas, así como el engrosamiento de la piel.Es importante mencionar que no se conocen las causas de la rosácea; sin embargo, "algunos médicos piensan que la rosácea ocurre cuando los vasos sanguíneos se expanden con demasiada facilidad, causando el sonrojo", señala el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.Por un lado, el estudio realizado por la Universidad de Brown encontró una relación significativa en el riesgo de rosácea con el incremento en el consumo de cafeína, en particular, la delSe sabe que la cafeína fomenta lay con ello se reduce el diámetro en los vasos sanguíneos y se reduce el flujo de sangre por los mismos. Así, elen latambién disminuye.De acuerdo con el estudio, estos mismos resultados "no se encontraron para el consumo de cafeína de otras fuentes como el té, el refresco y el chocolate".Por otro lado, el estudio también hace referencia al calor delque "puede ser un desencadenante de los brotes de rosácea". Pues, a pesar de que no se conoce a fondo la enfermedad, se sabe que el calor es un factor para su desarrollo.Con el estudio se sabe que hay una asociación inversa en el aumento dey el riesgo de la enfermedad; así como una asociación inversa significativa del consumo deen ely el riesgo de la información.Los resultados finales señalaron que un aumento en la ingesta de cafeína del café reduce significativamente el riesgo de rosácea. Aunque, los investigadores aclaran que con ello "no apoyan la limitación de la cafeína como medida preventiva para la rosácea" ya que se necesitan nuevos estudios que respalden los resultados.