Hoy decide por México. Así puedes votar sobre el NAIM

“El principio de legalidad que está establecido en la Constitución implica que la autoridad solo puede hacer aquello que expresamente mandata la ley, dicho de otra forma, las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley les ordena o faculta. Por el contrario los gobernados pueden llevar a cabo todo aquello que la ley no les prohíbe. De esta manera, nosotros, al no ser autoridad, estamos actuando como movimiento, lo que estamos llevando es una actividad política que no sólo es legal, sino que además es legítima”, señaló Mauricio Hernández Núñez, propuesto para Delegado Estatal del Gobierno Federal.

“Dada la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México ¿cuál opción plantea que sea mejor para el país?”.

“Que no quepa duda que éste es un ejercicio histórico, inédito y que marcará un antes y un después en el ejercicio del poder en nuestro país”, agregó Hernández Núñez.

Enhabrádisponibles para participar en la consulta nacional que promueve el presidente electoObrador y Morena para decidir si se continúa o no con la construcción delSeránlas que habrá disponibles enpara participar en la, y de esta manera será una de lasen las que se aplicará esta consulta; se realizará en un total deBastará con acercarse conpara participar en este ejercicio.Lasse instalarán principalmente endesdea ellas se podrá acudir en horarios deEn el lugar se entregará unacon dos opciones para los ciudadanos, tras marcar la opción que decida cada personay le marcarán el dedo conLos ciudadanos podrán opinar sobre la continuidad o no delescogiendo entre éste o el, el cual además propone que elcontinúe.La pregunta inicial de la consulta es:Habrá dos respuestas posibles:"Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía."Y la otra opción es:"Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México."A quienes participen en la consulta no se les tomará ningún dato más que la clave de elector que viene en su credencial del Instituto Nacional Electoral.Los sitios enson:Las ciudades endonde se aplicará la consulta:Da clic aquí para saber la mesa más cercana a tu domicilio