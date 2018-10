VIDEO. Sale libre migrante hondureño agredido por policías

“Iba llegando con unos dulces para poderlos vender y así poder tener para mi comida ya que ahora estoy esperando la caravana e irme con ellos, pues a los 15 minutos de haber llegado apareció el policía y sin mediar palabras me puso las esposas en la mano y le preguntaba por qué me detenía si no estaba pidiendo y ni había sacado los dulces y él solo me decía que me iba llevar”, dijo en entrevista.

Lo detienen en Avenida Torres Landa

Al salir, lo invitan a comer



“No es fácil salir de tu país a venir a pasar calamidad a México creo que no es justo porque no le hacemos daño a nadie solo pasamos por aquí”, afirmó.

En México hay buenas personas



“México me ha demostrado muchas caras, muchos filos. Hay gente que es buena, hay personas con las que estaré eternamente agradecidos con ellos por su apoyo y la verdad no sé si seguiré pidiendo porque a mí me da pena yo quisiera trabajar aunque ganar poco pero trabajar para poder seguir mi camino”, afirmó.

