Exigen empresarios de Cd. Industrial rapidez en las obras

Debido al retraso, bajas ventas, congestionamiento vial, quejas de la ciudadanía y lentitud de las obras, empresarios de la Ciudad Industrial han pedido que se agilicen los trabajos y quede concluidos en tiempo y forma.

Adiel Augusto Ramos, presidente de la Asociación de Empresarios de la Ciudad Industrial se reunió con varios empresarios y un representante de la Empresa Esperanza Garibay, que es quien realiza los trabajos para llegar a un acuerdo y se pueda terminar el 12 de noviembre como se planeó.

"Sabemos que por los trabajos de JUMAPA se retrasó, y por eso solicitamos el apoyo de obra Pública y sea entendido por parte de la ciudadanía que seguimos trabajando, hemos tratado de mantener a los empresarios en un entendimiento razonable ya que muchos han externado el poder cerrar Ciudad Industrial en cierto punto de la desesperación, y esperamos llegar a un acuerdo para poder terminar las obras", comentó el presidente de la Asociación.

Se tuvo un retraso por las obras que realizaba JUMAPA, provocando un retraso de una semana.

Esta obra es por parte de Gobierno del Estado y el costo general asciende a los 50 millones de pesos, sin incluir la red de agua que fue donada por JUMAPA, misma red sanitaria que fue renovada de Ciudad Industrial.

Los tramos en obras afectan aproximadamente a ocho industrias grandes, siendo 18 en total, y con una población de 6 mil personas, sin contar los que pasan diariamente, comercios aledaños, estudiantes y más.

"Es algo que afecta a toda la ciudadanía, los camiones urbanos, los que transportan mercancía, se han visto afectados casi 6 meses, y es una urgencia de terminar las obras", resaltó.

Será el 12 de noviembre que se contempla que esté concluido todos los tramos y para el 13 o 14 estarán abierto los dos sentidos.

Estará entregada en tiempo y forma

Cuitláhuac Medina, en representación de la Empresa Esperanza Garibay, encargada de la obra, comentó que los trabajos estarán concluidos para la fecha programada, que si hubo un retraso, pero se trabaja para agilizar y poder concluir en tiempo y forma.

"El proceso de obra va un poco lento, pero ha sido por algunos detalles que hemos tenido con JUMAPA, al parecer estuvieron trabajando ahí en la esquina y nos hicieron un poco de atrasó pero en realidad la vialidad ya se le va dando un avance prospero a como estaba, a las 4 semanas que estamos en el tramo", comentó.

Señaló que ya levantaron la cinta asfáltica que tenían dañada, se va haciendo la excavación y pretenden ir aventando lo que es la base hidráulica, ir cortando y enseguida meter la cinta asfáltica nueva.

"En tiempo tenemos estimado hasta el 12 de noviembre, se tiene que entregar en tiempo y forma, es algo que se tiene que hacer, es el compromiso con los empresarios y es el resultado a entregar", externó.

No obstante, se pudo observar que no había maquinas, ni trabajadores en las obras y el representante comentó que no estaban por que esperan la base hidráulica para poderla atender, ya que no pueden hacer los montones de tierra, ya que provocarían más lenta la vialidad.

Detalló que la obra viene primero el levantamiento de carpeta, después se levanta el suelo hidráulico que tenía antes para sacar ese material que no sirve, se compacta el suelo natural que queda y enseguida se meten 25 centímetros, de base hidráulica nueva y 10 centímetros de carpeta asfáltica, sin tocar las guarniciones. El tramo es 1 kilómetro 300 metros.

Externo que para concluir si se tiene que trabajar a marchas forzadas o en horario nocturno se hará para terminar.