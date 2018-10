‘Mis raíces son profundas y genuinas en el PAN’: Prisco Manuel

“Nosotros no aspiramos a convertirnos en los perros guardianes del gobierno del estado, por el contrario, vamos por una agenda propia, sólida y ciudadana”, dijo.

¿QUIÉN ES PRISCO MANUEL?



“Nací en Xochiatipan en 1978 y comencé a participar en el PAN desde que tenía 17 años de edad. Soy de origen indígena y desde 1997 comencé el trabajo desde Acción Juvenil. En esos tiempos, ser panista era un peligro, ya que las represiones eran fuertes.

¿POR QUÉ QUIERES SER PRESIDENTE DEL PAN?



“Acción Nacional tiene una crisis y ahí es donde coincidimos, y es nuestro punto de partida para diversos actores en el estado. Hace unas semanas logramos sentarnos en una mesa amplia con todos los cuadros que tiene el PAN a nivel estado (como Alfredo Ortega, Gloria Romero, Daniel Ludlow, David Reyes, Arely Maya y Rubén Alvarado).

Esto nos permitió crear una estrategia horizontal para tener inclusión y firmamos un acuerdo de unidad y con quién saliera electo, mujer u hombre, vamos a trabajar como un equipo para salir unidos. Lo que buscamos es lo mejor para el PAN, sin protagonismos ni ego que pudieran lastimar el proyecto”.

DESDE HACE TIEMPO DICEN QUE EL PAN ESTÁ SECUESTRADO POR UN PERSONAJE…



“Nosotros no compartimos las decisiones de cúpulas. No aceptamos que los órganos de decisión y conciencia del partido, como el consejo y comisión permanente estatal, sean integrados por perfiles que solo obedezcan a un patrón, a alguien que se siente el líder absoluto de ese grupo.

NECESITAMOS TRABAJAR PARA QUE NOS VEAN COMO UNA OPOSICIÓN RESPONSABLE



“Durante el proceso electoral de ayuntamientos (2016), si querías una candidatura en el PAN tenías que pagar y prácticamente ‘afiliarte a la capilla de enfrente’, que es la Unión Nacional Ciudadana (UNCI), agrupación que lidera Asael Hernández, y eso no lo compartimos.

¿QUIÉN VENDÍA Y CUÁNTO SE PEDÍA POR CANDIDATURA?



“Uno es el caso de Tula, donde el regidor, uno que tiene el PAN, refiere que tuvo que pagar 150 mil pesos por esa posición. Son muchos casos en el estado, pero ese es el más emblemático, ya que ese municipio tiene la simpatía con el panismo para edificar proyectos importantes en la región.

ASAEL LLEGÓ AL PAN EXIGIENDO UNA REGIDURÍA

NECESARIO ABANDERAR CAUSAS SOCIALES

¿CUÁLES SON TUS PROPUESTAS?

¿QUÉ DELEGACIONES MUNICIPALES ESTÁN EN ESTA SITUACIÓN?

Elenestá en crisis de credibilidad y consciencia debido a las decisiones que se han tomado en los últimos cuatro años, sin la participación de militantes y ciudadanos, que han mermado las finanzas de los comités municipales al avasallar y vender candidaturas durante proceso electorales.Ante ello, el proyecto que encabezanbusca sacar al panismo del letargo para convertirlo en una oposición responsable, pues “es momento que Asael Hernández sea generoso con ely permita que los verdaderos panistas lo podamos reconstruir”.Así lo señaló, precandidato a presidente del Comité Directivo Estatal () del, quien en entrevista con AM Hidalgo señaló que las políticas que implementó Asael resultaron un “grave error”, ya que cerraron las puertas a la militancia y debilitaron la percepción ciudadana de “un partido democrático”.En 2005 logramos ganar la alcaldía de Xochiatipan. A partir de ahí, llevamos trabajos en materia de salud, educación, agricultura y la conservación de la cultura y tradiciones náhuatl. Luego tuve la oportunidad de ser diputado local y, recientemente, coordinador de Pueblos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN”.Por el contrario, históricamente tenemos cuadros de diferentes municipios que cuestionan, exigen transparencia, piden rendición de cuentas y se conducen con ética… cosa que se dejó de hacer y por ello no aceptamos el nuevo modelo con el que se construyó el partido durante estos cuatro años.Esas decisiones le sirvieron solo al dirigente y su hermano (Asael y Santiago Hernández Cerón) y a sus más cercanos. Es un grave error porque le cerramos las puertas al ciudadano que pudo llegar al PAN y que estaban observando en el partido un ente democrático, inclusivo y con apertura”.Por ello, los que estamos en este proyecto queremos un cambio e inclusión en el que los panistas podamos participar libremente en los órganos de partido para que la ciudadanía nos vea como una oposición responsable y que el PAN le sirva a Hidalgo”.Es un error y hasta torpemente se le pide a un ciudadano que pague por esa regiduría, pues demerita la autoridad y política del PAN. Son situaciones lamentables que no deben volver a pasar y se tienen que acabar. Fueron marrullerías que se hicieron en la elección de 2016.Hoy no sabemos a dónde fue a parar ese recurso, pues se lo entregaron directamente al entonces dirigente, Asael Hernández Cerón.Por ello queremos proyectar que el panismo evolucione, pues nos tiene que ‘caer el 20’ que somos oposición y que vamos a seguir así durante los próximos seis años. Es importante que nos capacitemos y adoctrinemos permanentemente.Las zonas de Hidalgo requieren que el ciudadano, empresario, transportista e indígena se sienta representado con Acción Nacional, esa es la búsqueda para que podamos hacer la transformación y que la gente pueda sentirse identificada con nuestros representantes populares”.“Asael Hernández llegó al PAN después de 2002, exigiendo una regiduría en Tezontepec de Aldama, era militante del PRD… habría que preguntarle a Luciano Cornejo y Pedro Porras que lo conocen bien, quienes pertenecían al mismo grupo.Si hubiéramos tenido ese dato desde hace mucho tiempo, no lo hubiéramos apoyado, pues un personaje que llega exigiendo una posición, naturalmente no está dispuesto a darle al PAN su esfuerzo y talento; no está dando, está quitando porque él cree que lo merece.Mi vida en el partido fue cuando tenía 17 años, mi primer voto fue para este partido. Le regresamos el calificativo del ‘Chimoltrufio’, pues como dice una cosa dice otra. Mis raíces son mucho más profundas y genuinas en el PAN que él, porque yo no llegué exigiendo”.“Algo muy importante es tener causas sociales. Con ello podremos construir una agenda verdadera y aterrizada en Acción Nacional, para que el ciudadano observe y sienta que está bien representado con los personajes, con ética, moral y transparencia.Por ello buscamos esta integración y reconciliación del PAN. Consideramos que si el partido ha sido bueno con Asael Hernández, porque ya le dieron dos plurinominales continuas a su familia, es un buen momento para que él sea generoso y permita tener un cambio con inclusión y nos permita a los panistas que llevamos más de 20 años, poder dirigirlo y reconstruirlo”.“Soy indígena y una de las luchas que tenemos como pueblos y comunidades es que existan consultas. Estas las vamos a incluir, es decir, antes de ir en una coalición hay que consultarla con la militancia. Esto debe de ser permanente, pues es importante conocer sus opiniones.No solo abocarnos a la temporada de elecciones. Debemos tener un activismo permanente. Nosotros no aspiramos a convertirnos en los perros guardianes del gobierno del estado, por el contrario, nosotros vamos por una agenda propia, sólida y ciudadana.También buscamos que las delegaciones municipales vuelvan a ser comités municipales y que tengan autonomía de decisión, con posibilidad de proponer candidatos al consejo estatal y nacional; también, que mejoren sus presupuestos… en este momento no los ejecutan, han tenido uno o dos años sin financiamiento o les quitan un porcentaje”.“Por ejemplo, en Huejutla, al presidente del comité lo destituyeron y disolvieron la estructura partidista, pues no le dieron prerrogativas durante dos años. Actualmente el PAN está muy descalabrado en la Huasteca y es un ejemplo de lo que no se debe de hacer”.