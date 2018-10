"Hija por favor regresa a casa, estamos muy preocupados todos y te queremos mucho", fue el mensaje que hizo finalmente.

Desde el lunes pasado,Por tal motivo, ya(PGJEH).Como seña particular,, en elLa mamá de la joven,, cuando salió de su casa para ir a trabajar al sur de Pachuca., donde está elPresuntamentey en ese sitio transbordar a otra unidad de transporte.Por la tarde, cuando debía llegar a casa,Desde ese momentoy delegaciones de policía.Como no la encontraron,, en Mineral de la Reforma.Al salir de su casa,, ya que su hija no tenía motivos para ausentarse de su casa.