Brote de adenovirus en centro sanitario mata a seis niños en Estados Unidos, hay más infectados

"Estoy desconsolado por la noticia de que varios niños perdieron la vida por un brote de adenovirus en el Centro de Enfermería y Rehabilitación de Wanaque. Rezamos por la recuperación total de los otros niños afectados", ha señalado el gobernador, Phil Murphy, en Twitter. "El Departamento de Salud ha recomendado medidas para evitar una mayor propagación de la infección y continuará con su vigilancia en el lugar", ha añadido en un comunicado.

"La cepa ha sido asociada particularmente con enfermedades en establecimientos de vida en común y puede ser más grave", sostuvo. El Wanaque Center es una infraestructura que acoge a niños y adultos con condiciones de salud frágiles, que dependen de un respirador y requieren de cuidados prolongados. Las 70 enfermeras que trabajan allí se habían quejado previamente de la escasez de personal y de suministros de enfermería, según una declaración del sindicato que las representa y que recoge la CNN.

El Departamento de Salud del Estado de Nueva Jersey (EE UU) ha informado este miércoles de la muerte de 10 niños por un brote de adenovirus en un centro de enfermería, así como de la hospitalización de otros 18. Los menores, cuya edad no se ha dado a conocer, estaban ingresados en el Wanaque Center for Nursing and Rehabilitation, donde las autoridades han ordenado que no sean admitidos nuevos pacientes mientras se investiga el caso, indica el Departamento en un comunicado. Según detalla el New York Times, la cepa concreta es el adenovirus tipo 7, uno de los más comunes, y afectó a "niños médicamente frágiles y con sistemas inmunitarios comprometidos".

En una declaración remitida a Efe, el Departamento explica que tuvo conocimiento de enfermedades respiratorias en ese centro el pasado 9 de octubre y desde entonces ha permanecido "en estrecha comunicación" con la dirección del centro. Personal de Salud ha estado este miércoles en el centro sanitario después de hallar el pasado domingo deficiencias menores en el lavado de manos y sigue "trabajando de cerca en el control de la infección". Hay un total de 18 casos, incluidos los de los fallecidos.

Las edades de los niños no han sido difundidas para proteger la privacidad de los pacientes, ha explicado Nicole Kirgan, portavoz de Salud, que sí ha precisado que van "desde niños pequeños hasta adolescentes y adultos jóvenes, aunque la mayoría tiene menos de 18 años".

Según el Departamento de Salud, "los adenovirus son una familia de virus que a menudo causan enfermedades leves, especialmente en niños pequeños". Aunque también causan enfermedades graves, es menos común, añade. Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) describen a los adenovirus como "un grupo de virus comunes que causan una gama de enfermedades como bronquitis, neumonía, síntomas parecidos al resfriado, dolor de garganta, diarrea y conjuntivitis", que pueden afectar a personas de cualquier edad.

Según los CDC, en los últimos 10 años se ha informado de varios brotes graves en EE UU de estos virus, que se contagian a través del contacto personal con un afectado, como tocar o estrechar su mano o al toser y estornudar. "Las personas con sistemas inmunitarios debilitados o enfermedades respiratorias o cardíacas previas corren un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave a causa de una infección por adenovirus", agrega los CDC.

Entre 2003 y 2016, los dos tipos de adenovirus más comúnmente reportados en EE UU fueron los 2 y 3, aunque otros cuatro tipos (1, 4, 7 y 14) también causaron enfermedades, según un informe de 2017 de los CDC. Sobre el tipo 7 en concreto, los CDC recuerdan que un brote en un centro de atención crónica pediátrica de Chicago se cobró la vida de ocho pacientes en 1998. Este organismo considera que el impacto del adenovirus tipo 7 en hospitales y centros sanitarios probablemente esté subestimado por falta de recursos de laboratorio.