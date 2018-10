#ÚLTIMAHORA Hallan artefacto explosivo cerca de la casa de los Clinton en suburbio de NY (medios) #AFP — Agence France-Presse (@AFPespanol) October 24, 2018

Hallan artefacto explosivo en casa de los Clinton



Un paquete sospechoso es localizado en la casa del expresidente de EU y su esposa en la localidad de Chappaqua, en Nueva York ⬇️⬇️ https://t.co/187LLtpEdO — Alicia Salgado (@allizesalgado) October 24, 2018

También para Obama

Y uno más en CNN



"Una unidad de explosivos de la policía acudió a las oficinas", dijo CNN.

Hallancerca de laDe acuerdo a la cadena, el paquete podría contener unaa la que hace unos días se encontró en el buzón de la casa del magnateEl Servicio Secreto y la Policía Federal investigan el paquete sospechoso encontrado cerca del hogar del ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton,, en el estado deOtro “artefacto posiblemente explosivo” también fue dirigido al expresidenteNi, nilos recibieron, ni estuvieron en riesgo de recibirlos debido a las medidas de seguridad que los protegen.Losfueron descubiertos el martes por la noche y hoy por la mañana.Los investigadores creen que elestá vinculado con otro hallado el lunes en la finca del multimillonario, dijo el funcionario.Eldijo que un segundo paquete dirigido afue interceptado enLadijo que “estos actos de terrorismo son despreciables”.Por otra parte, el canal de noticias por cableevacuó sus oficinas endebido al hallazgo de un paquete sospechoso.Agentes policiales dijeron que else encontró en lade. No estaba claro si tenía relación con los otros paquetes.