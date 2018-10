Noticia demoledora

Promueve donación de órganos

“Si mi donante no hubiese elegido donar sus órganos, yo no estaría aquí ahora. Necesitaba un hígado específico, y la persona que se registró fue mi ángel guardián”, comentó días después del trasplante.

Lo que unaconsideró, resultó en un aviso de que le quedabanPor sentirse mal físicamente, una estadounidense de 30 años de nombreacudió al médico para una, pues según ella, su cansancio se debía ay suA pesar de no ser mayor, la mujer originaria de, creyó que era “una”.Pese a que susy suse volvió oscura, no le dio la importancia debida porque creía que su cepillo de dientes la lastimaba y, así que a eso lo atribuyó.Tras semanas, se animó a ir al, donde recibió unay le quedaban. Tenía altos niveles deTras la revisión, la ingresaron al hospital y le dijeron que probablementeNo obstante, horas después presentópor el aumento de bilirrubina en la sangre porPasaron las horas y los síntomas se intensificaron. En respuesta, los médicos lay la anotaron en la lista de espera de trasplantes de hígado de. Por la gravedad de su enfermedad, fue puesta en el primer lugar del padrón.Tres hígados disponibles no fueron apropiados para ella. Uno era muy grande, otro estaba enfermo y el último ya era viejo. Peroy le salvó la vida.Ahora,dedica parte de su tiempo libre aUn año después de su operación, la estadounidenseende la causa que promueve y de su cicatriz.