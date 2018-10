Asteriscos

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

Los amantes de lo ajeno no respetan ni a los medios de comunicación, y es que ayer fue robado un vehículo perteneciente a Radio y Televisión de Hidalgo. La unidad fue sustraída del estacionamiento de paga de un popular centro comercial de la capital hidalguense mientras sus ocupantes cumplían con una cobertura. Los operadores del estacionamiento se hicieron los occisos.No, el diputado federal por el distrito de Ixmiquilpan, Cipriano Charrez Pedraza no solicitará licencia al cargo porque dice no haber cometido ningún delito, pues por eso ¿no? Además, afirma que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo lleva a cabo el trabajo correspondiente y está por cerrar la carpeta ¿No que era una investigación sesgada? Así el buen Cipriano.El dirigente de la disidencia magisterial en Hidalgo, Armando Azpeitia, dio la nota de color en el foro de consulta educativa realizado ayer en Pachuca al afirmar que este ejercicio convocado por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador es una farsa. Acto seguido, abandonó junto con sus seguidores las instalaciones del polideportivo Carlos Martínez Balmori.Por cierto, que dicha actividad se llevó a cabo sin la participación del próximo secretario federal de Educación, Esteban Moctezuma Barragán y en el transcurso de la mañana unos 300 profesores acusaron a los estudiantes de la UAEH que controlaban el acceso de impedirles el paso, toda vez que el recinto estaba a su máxima capacidad, pero porque estaba lleno de universitarios.Y ya entrados en consultas, hoy comienza aquella que definirá la ubicación de la nueva terminal aérea. La opción de Santa Lucía es impulsada por el gobierno que habrá de encabezar López obrador. El punto señalado está ubicado en Tecámac, Estado de México, muy cerca de Hidalgo. Curiosamente esa demarcación no está considerada para llevar a cabo este ejercicio ciudadano.