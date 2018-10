Taxistas anti-Uber con Diego

Diego Sinhue rompió el silencio auto-impuesto desde el inicio de su mandato para no hablar con la prensa, sólo cuando él citara para algún anuncio de su interés, pero ayer dio cinco minutos sólo para hablar de lo que parece está entre lo que más le entusiasma: crear el bloque regional de ‘no morenos’.Tal proyecto lo anunció desde campaña y, aunque hoy sólo es una idea, se nota que sí va en serio. Se trata de un bloque económico por lo que las nueve entidades de centro-occidente aportan al PIB, pero además uno político pues ninguno es gobernado por Morena, el partido de Andrés López Obrador.Pero Diego no habla de la llegada de La Marina y la violencia que no cesa. Tampoco de la Caravana Migrante ni del aeropuerto de la Ciudad de México. La próxima semana lanzará la tarjeta de ‘Impulso Social’ y ahí hablará de lo que le pregunten, eso dijo.Justo cuando reaparece la maestra Elba Esther Gordillo en busca del poder que le arrebataron, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torres, se reúne con los gobernadores, uno de ellos el de Guanajuato, Diego Sinhue, a quien visitó hasta su oficina.En el encuentro en el que también estuvieron las dirigentes de las secciones 13 y 45 de la SNTE en la entidad, Adriana Sánchez y Bertha Solórzano, respectivamente, el Gobernador publicó: “Respaldamos su trabajo y refrendamos el compromiso de trabajar por una mejor educación para niños y jóvenes”.Además coincidió con que Diego inauguró una telesecundaria en la colonia San Felipe de Jesús, en León, en la que estuvo acompañado en el presidium por las dos maestras dirigentes sindicales, “mis amigas”, les dijo el mandatario, una de ellas, Bertha, que fuera excandidata a la gubernatura por el Partido Nueva Alianza.En público Diego refrendó el compromiso de respaldo a los maestros de Guanajuato porque sí están en las aulas, les pidió trabajar por la calidad educativa y para eso les prometió capacitación e incentivos.También acompañó a Diego el dirigente del Panal en Guanajuato y ahora diputado local presidente de la Comisión de Educación, el maestro Juan Elías Chávez, tanto en el evento educativo y antes en el arranque de un Centro Impulso Social en Los Castillos, en donde hasta le dieron el uso de la palabra durante la ceremonia.En la reunión semanal que tiene la bancada azul de 19 diputados van a recibir hoy al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala; al secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca; y al procurador Carlos Zamarripa. Luego de la reunión con Morena el diputado leonés Miguel Salim les reclamó que con ellos no había acercamiento y pa’ pronto el domingo se pusieron en contacto y agendaron la cita.La inauguración de la telesecundaria en San Felipe de Jesús fue aprovechado por Diego para dar un espaldarazo público a otra de sus ratificaciones cuestionadas, en este caso por el sector constructor, la de Pedro Peredo al frente del Inifeg, el instituto responsable de la obra educativa.“Pedro recibió muchas críticas por su nombramiento, pero viendo estas obras, por sus obras los conoceréis, son obras de la mejor calidad”, dijo Diego en su mensaje y a un lado sonreía el funcionario. Luego de eso el titular de Inifeg achacó los retrasos en pagos a los constructores, a ver cómo lo toman. Por cierto Yoloxóchitl Bustamante, secretaria de Educación, felicitó al instituto por cumplir diez años.La que andaba muy calladita pero ayer dio de que hablar es la diputada federal leonesa, Pilar Ortega. Presentó una iniciativa con la que pretende llevar la paridad de género a todos lados: candidaturas a diputaciones locales y federales, integración de ayuntamientos, secretarías, ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito y jueces de distrito, Consejo de la Judicatura y hasta gabinetes estatales. La legisladora es presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.La Unión de Choferes de Taxis del Estado de Guanajuato, quienes reclaman al Gobierno del Estado el actuar con contundencia en contra de taxis ejecutivos que circulan sin el permiso requerido por ley, fueron a buscar al Gobernador a la colonia San Felipe de Jesús en donde inauguró una telesecundaria. Diego platicó con ellos en el interior de su camioneta, al final no quisieron declarar sobre el encuentro.