Competencia de oportunistas

El precio del litro de gasolina en México no es, en este momento, una cuestión sobre qué es lo que mejor le convenga al país, sino un tema sobre qué bando político puede hacer quedar en peor posición al otro.El llamado gasolinazo fue ejecutado por el Gobierno saliente, en específico por José Antonio Meade, entonces secretario de Hacienda, ante un escenario, se dijo, inaplazable, en el que México no podía quedar al margen del alza mundial en los precios del petróleo, en el que el modelo de mantener los precios artificialmente era ya inoperante y, en el que de no haberlo hecho se tendrían que haber cancelado programas sociales.Así de lapidario era el escenario entre finales de 2016 y principios de 2017.El descontento era insostenible y los videos de López Obrador en gasolineras, frente a bombas de gasolina, señalando el precio de los combustibles, criticando al Gobierno actual y recordando que Peña nos iba a llevar al “despeñadero”, le daban la razón a su discurso antigobierno. Pero las cosas cambian rápido.Ahora, el Legislativo en funciones es mayoría de Morena, gracias al movimiento que encabezó el mismo López Obrador que criticaba ese gasolinazo, pero en una sesión realizada el pasado jueves en el Senado, la mayoría de Morena no fue capaz de aprobar como de “urgente resolución” un exhorto que buscaba reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el impuesto que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas.Si la maquinaria de Morena en el Senado hubiera aprobado dicho exhorto, se habría entrado ya a un momento en el que se estaría discutiendo una de las promesas de campaña de AMLO: bajar el precio de la gasolina, y en consecuencia, que no haya más gasolinazos; misma que ha ido moderando su futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien ha señalado que los precios serán los que marque el mercado, palabras más, palabras menos.Desde mi punto de vista, sería irresponsable bajar el precio de la gasolina. Como irresponsable fue criticar esa medida impopular tomada en las fechas que ya señalé.Ahora son irresponsables también los legisladores de oposición, quienes parlotean que López Obrador y los legisladores de Morena deben cumplir con bajar el precio de la gasolina. Es decir, los legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, esencialmente, quieren ahora que AMLO eche abajo el gasolinazo que ellos tanto defendieron y que implicaría que el Gobierno federal entrante, se quede sin recaudar (para programas sociales, obra pública o para lo que usted quiera) unos 200 mil millones de pesos -podrían ser hasta 250 mil, según Rocío Nahle, futura secretaria de Energía-, lo que dejaría a López Obrador con menos margen de maniobra para cumplir las promesas que hizo en campaña, entre ellas, la relacionada con la gasolina.En resumen, a los legisladores de oposición, les importan un pepino las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y carecen de madurez política. Se comportan como lo que son, una chiquillada emberrinchada porque no ganó más canicas en el juego del poder.¿Las senadoras Malú Micher y Antares Vázquez traicionaron al pueblo al votar en contra de ese exhorto? Lo dudo.¿Son unos patriotas Eruviel Ávila y Miguel Ángel Osorio Chong por haber votado a favor cuando ellos formaban parte del círculo más cercano de Peña Nieto que cacareó y defendió tanto ese gasolinazo que ahora quieren echar abajo? No nos hagamos...Lo que ocurre es muy sencillo: Morena ya sabe que es gobierno, y gobernar es más difícil que criticar (¿Verdad, señor Vicente Fox?).El prestigiado economista Isaac Katz, lo explica de una forma muy sencilla, eliminar el IEPS sería un grave error por dos sencillas razones: primero, “abriría un socavón tributario de 200 mil millones de pesos que no hay forma de cubrir” -e insisto, AMLO tiene muchas promesas por cumplir-, y segundo, esa medida, “favorecería relativamente más a las familias de mayores ingresos. Es una medida regresiva”.Ojalá aparezca en la bancada de mayoría la cordura que no se vislumbra en los opositores, al menos en lo que toca al tema del IEPS.¿Podrán dejar de comportarse como lo que se comportan?