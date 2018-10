Verde vs Azul

A mediados de este mes de octubre se llevó a cabo una marcha en la capital de Puebla en contra de los feminicidios, la violencia de género y a favor del aborto. No me gustan esas protestas que engloban varios temas y que no permiten expresar ideas claras sobre un punto específico, ya que la protesta viene encerrada en un bloque. Es claro que el feminicidio debe estar penado y nadie en su sano juicio podría estar de acuerdo en el asesinato de mujeres. Así también nadie marcharía a favor de la violencia contra las mujeres, aunque muchos la practiquen sin tener conciencia de ello. En estos dos puntos estoy de acuerdo en que hay que exigirles a las autoridades que se comprometan a trabajar en la prevención, atención y sanción para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Pero, proclamarse a favor o en contra del aborto es una cuestión que está en pugna y divide a la sociedad.En esta marcha poblana, mujeres jóvenes pintaban consignas en paredes y algunas iban con el torso descubierto. Este hecho me recordó a Sara Winter, ex activista de Femen, organización de activistas violentas que protestan con el pecho desnudo a favor de la agenda feminista del aborto. A raíz de una terrible experiencia, Sara recapacitó y ahora se ha convertido en provida en Brasil. Esta chica reveló que tras abortar voluntariamente a su primer hijo y sufrir una hemorragia que puso en riesgo su vida, ninguna de las feministas que consideraba sus amigas la ayudó, quedando en un “horrible” desamparo y a punto de morir en un hospital durante seis meses. Sólo recibió ayuda de un amigo católico. Sara ha declarado que “el aborto no tiene nada que ver con el empoderamiento de la mujer. No hay empoderamiento cuando uno tiene pedazos de su bebé saliendo de su cuerpo. ¿Qué hay de empoderamiento en casi perder la vida?”. Winter quiso unirse al movimiento feminista para acabar “de alguna forma” con todo tipo de violencia contra las mujeres. A los 19 años la organización Femen le pagó un pasaje y estadía en Kiev (Ucrania) para que fuera capacitada y luego dirigiera una célula de activistas en Brasil. Afirmó que le enseñaron una técnica llamada sextremismo, “que es usar el cuerpo para influenciar a los medios masivos y culturales”. “Fui entrenada por miembros de la ex Unión Soviética. Tenían todo un plan de conquista psicológica”, dijo. “Las feministas no están interesadas en cambiar la vida de las mujeres, sino que es un movimiento político que quiere cambiar las leyes para que puedan ganar más dinero, ésa es la verdad. Chicas que como yo, que sienten dolor y sufrimiento en su corazón, son usadas como instrumento político, nada más”, aseguró Winter.En la marcha por el aborto legal en la CDMX, que se llevó a cabo en el mes de septiembre de este año, dos mil personas portaron pañuelos y prendas verdes que se empezaron a usar en las protestas de Chile y Argentina. El pañuelo con una imagen de una mujer en primer plano con los senos descubiertos representa al movimiento feminista abortista. Un gran contraste con la marcha pacífica por la vida recién efectuada este sábado pasado en 134 ciudades de la República Mexicana, juntando casi un millón de personas que formó la “Ola Celeste México” con pañuelos azules con la frase “Salvemos las dos vidas”, buscando sensibilizar a la ciudadanía para respetar la vida de los bebés desde su concepción y exigir acciones que protejan la vida de mujeres embarazadas en materia de salud, educación y trabajo.