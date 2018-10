Confirman llegada de la Marina a Salamanca

“Vinieron (de la Marina) a entrevistarse conmigo para decirme que van a estar en todo el Estado”, dijo.

Luego que desde el pasado lunes, habitantes de esta ciudad habían notado la presencia dedandopor varios puntos, tal y como lo informó en su momento este medio de comunicación, finalmente las autoridades municipales anunciaron la llegada de laa este municipio.Las autoridades municipales informaron que en cumplimiento a su compromiso de atender de manera inmediata la seguridad para regresar laal municipio, laanunció que elementos de la Secretaría de Marina comenzarán a trabajar en coordinación con el Mando Único en la ciudad y en todo el Estado.Destacó que la presencia es en respuesta clara a la solicitud dey que es necesario y fundamental contar con una coordinación entre las autoridades correspondientes.La Administración Municipal tiene como prioridad recuperar la paz y la tranquilidad de los salmantinos, así como combatir con firmeza la corrupción e impunidad y tener un gobierno sensible y cercano con los ciudadanos.Informó también que sigue en pláticas y reuniones con las autoridades estatales, quienes están trabajando sobre el mismo eje de gobierno, resaltando que con comunicación, coordinación y proximidad se reforzará la seguridad de los ciudadanos.refirió que la presencia y vigilancia de las fuerzas federales en este caso La Marina quiere decir que el Estado de Guanajuato necesita mayor seguridad, y ser cuestionada en cuanto a los resultados de las Fuerzas de Seguridad Pública Estatal bajo la implementación del Mando Único."En Salamanca tenemos que coordinarnos, yo no quisiera decir que no sirve completamente pero los resultados están a la vista.", finalizó.