Sin capacitación ni permiso de portar armas, policía que disparó a ciudadano en Tepeji: Delmar

ALCALDES DESCUIDAN POLICÍAS MUNICIPALES

El integrante de Seguridad Pública de Tepeji que presuntamente disparó y provocó la muerte de un ciudadano la noche del 7 de septiembre, no era reconocido como policía, no tenía capacitación ni permiso para la portación de armas, reveló Mauricio Delmar Saavedra, titular de la SSPH.Durante su última visita en Tula, comentó que los municipios son corresponsables de proteger a la ciudadanía y los exhortó a que cumplan con la ley y eviten contratar elementos que no son policías ni están capacitados para el trabajo."Las policías municipales son responsabilidad de los alcaldes y las han descuidado. En años anteriores preferían construir una banqueta que comprar una patrulla o contratar más gente, en lugar de capacitar y ofrecerles prestaciones básicas (a los policías)”.Por ello, cada alcalde debe hacer un estudio de las condiciones en las que tienen sus corporaciones y recalcó que la ley señala que aquellos reprobados en control y confianza no pueden usar armas.Además de que tampoco pueden ser llamados policías si no tienen su Clave Única de Identificación Policial (CUIP).En el caso de la patrulla calcinada la madrugada del incidente, la cual es propiedad del Estado, recalcó que el seguro se hará cargo de la reposición de la unidad y agregó se inició un procedimiento en asuntos internos sobre el caso, pero desconoce el estatus del proceso.