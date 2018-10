Cristiano Ronaldo presumió reloj y también amabilidad

lo ha vuelto a hacer y ha mostrado que le gustan lasy que no le preocupa hacer ostentación de ello.El lunes, el delantero de lase presentó en la rueda de prensa que se celebró en el estadio de Old Trafford, donde se enfrentó posteriormente a su antiguo equipo, con un auténtico muestrario dede altos vuelos: anillo en el dedo meñique, pulsera de brillantes y un espectaculardede la marca Jacob & Co, valorado en dos millones de

Foto: Twitter @ChuchoRiveragol

La sensación de la rueda de prensa de CRISTIANO RONALDO previa al #MUFCJuve fue su reloj.



Posee 424 diamantes y estaría valorado en 1.2M£. pic.twitter.com/UFIC6xoXRm — Juventus Venezuela (@JuventusFC_VEN) October 24, 2018

El aficionado quizá sea sancionado de por vida sin entrar a un partido de #ChampionsLeague ❌



Su premio: La selfie al lado de Cristiano Ronaldo, donde hasta el hombre de seguridad 'posó'



(IG @dilman.cr7) pic.twitter.com/iSNZCdA5ON — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) October 25, 2018

La firma neoyorquina creadora dello define como una obra de valor incalculable y considera que se trata de una pieza de arte porque se han utilizado piedras preciosas que además son raras y están engastadas de forma invisible.que además se han elegido una a una para que combinen en forma y color.El, que además es sumergible hasta una profundidad de 30 metros, se compone de un total de 424 diamantes blancos y rojos que se distribuyen en su esfera y en la correa. La pieza forma parte de una colección exclusiva que cuentan con una producción de tres únicas piezas para todo el mundo y se entregan a su propietario con un certificado de autenticidad y un número de serie, como se hace con algún tipo de obra de arte.S desconoce es si la pieza pertenece al futbolista o se trata de una manera de publicitar la marca y multiplicar el valor de las piezas que luce de cara a posibles subastas en el futuro.Tras disputar el partido contra el equipo en el que futbolista luso jugó entre 2004 y 2009 y que su equipo actual, la, ganara el encuentro,dejó su papel estrella y embajador de marca a un lado para dejar que unque saltó al campo de juego se acercara a él. El futbolista impidió que fuera expulsado por los miembros de seguridad e incluso realizó él mismo unacon el celular del fan que llevaba una camiseta del Manchester