Se presentó este jueves "Chivas La Película" en la alfombra roja en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Una historia del equipo tapatío durante sus últimos títulos de Liga y Copa.

Estuvieron presentes jugadores del plantel, Amaury Vergara (hijo de Jorge Vergara) y de invitado especial Matías Almeyda.

Iván López-Barba y Rubén Bañuelos, directores de la película, también asistieron a Morelia, este último dijo que fueron dos años y medio de trabajo, espera que haya buena aceptación de su trabajo.

“Es algo muy mexicano, es muy emocionante, incluso algunos americanistas no van a aceptar que llevarán a su novia a verla”, comentó Amaury Vergara.

Uno de los invitados de lujo fue Matías Almeyda, entrenador que llevó a Guadalajara a los primeros planos en Liga y Copa, con quien se filmó este trabajo cinematográfico. Ahora dirige al San José Earthquakes de la MLS.

“Es un honor formar parte de la historia, el mensaje social que se va a mostrar, espero sea positivo, me invitaron los chicos de Chivas TV, no somos actores, somos deportistas. Ojalá que la gente pueda ver algo de adentro que muchas veces es difícil de mostrar. Es un día especial, vengo a disfrutar. El recuerdo que tengo es bueno por haber estado en uno de los mejores clubes del mundo, eso sí, salir de Chivas no fue fácil para mí”, dijo el Pelado.