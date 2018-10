“Es un honor haber formado de esta historia, este mensaje social que se dará a conocer”, declaró, confesando que recibió la invitación de Amaury Vergara y que él no fue 'el héroe' o 'protagonista' de la película.

¿Ya perdonó a Chivas?



“No hay nada que perdonar. No hay nada que reprochar, la vida es así. Lo importante, siempre es que todo lo que he tenido que decir, ha sido de frente”, aseguró.

En el Festival de Cine de Morelia,que trata sobre los jugadores que ganaron la estrella número 12 en 2017, y en la premierEn la alfombra roja, el ex director técnico de Chivas,y darle gracias por los buenos momentos que le dio al equipo.Matías Almeyda estuvo en Morelia, donde declaró que no había visto el documental y se sentía nervioso, ya que no era un actor, así como los jugadores que consiguieron el título.Sobre si ya perdonó a los directivos de Chivas, el entrenador argentino respondió.Matías Almeyda llegó en 2015 a Chivas y en tres años con el equipo consiguió cinco títulos,