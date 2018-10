Presentan fotos de celebridades como peligrosos migrantes

“Amigos, si van a Uruapan tengan cuidado con este cabrón, el wey está asaltando (...) te dice que viene de Guatemala, que va para EU y que no ha comido nada, cuando uno va buen pedo a darle dinero te saca el fierro y te asalta…compartan con sus conocidos”

'No pensé que se replicaría tanto'

Una era de memes y bromas

Publicaciones 'de película'

La irresponsabilidad de los falsos rumores



“Estudiante al que le hacían bullying echa laxante en la limonada del comedor escolar, vengándose de todos sus compañeros”

Una cantidad defotografías de celebridadessondifundidas en redes sociales diciendo que son migrantes centroamericanos peligrosos.Otras, extraídas de películas y series, supuestamente representan casos reales, desde testimonios de pobrezahasta asesinatos perpetrados por el narcotráfico. Algunos autores aseguran que su intención fue hacer una broma; sin embargo, estas publicaciones muchas veces son compartidas como si fueran reales.Este texto acompaña una fotografía de Bruno Mars, y fueron compartidos más de 7 mil veces.Hugo, el autor de la publicación – cuyo apellido se omitirá, como el de los otros usuarios entrevistados para esta nota-, cuenta que esperaba que fuera tomada como verdadera., dice.Carlos, otro usuario que compartió la foto, considera que “la imagen se prestaba. Bruno en una faceta nunca vista: la virgen de Guadalupe atrás, más una buena historia”, comenta acerca de su publicación sobre el intérprete de “That’s What I Like”.También hay una imagen donde apareceny la publicó asegurando que se trataba de una pareja de asaltantes de República Dominicana. No obstante, varios medios han reportado que se trata de una fotografía capturada durante el desarrollo de un proyecto llamado Guava Island.“Se trató de una broma y un experimento, porque sabía que algunos de mis contactos se iban a confundir, y, le agregaría, cierta irresponsabilidad, porque quieras o no, genera cierto odio por parte de las personas que lo vieron y compartieron sin saber de quién se trataba”, reconoce Luis.Además de las fotografías de Bruno Mars, Rihanna y Donald Glover, otros usuarios publicaron imágenes dey su novia, la modelo, acusándolos de ser asaltantes y secuestrar niños, lo que dijeron también de los actores mexicanos Armando Hernández, Daniela Torres y Luis Fernando Peña, parte del elenco del filme “Amar te duele” .Todas estas fotos son calificadas por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) como material con“Para los autores de estos materiales resulta divertido asemejar lade esas celebridades a la de personas con nacionalidades que, para esos usuarios, aluden a una condición deo una mayor”, explicó R3D, un grupo de derechos digitales.Las publicaciones que evocan temas migratorios e inseguridad, cuentan casi todas con el mismo enunciado, que apenas varía adaptándose a la localidad del autor.Además de yuxtaponer fotos reales de celebridades con textos ficticios, también se han extraído fragmentos de series y de películas para reportarlos como hechos reales.Es el caso de una escena de la serie Breaking Bad que, supuestamente, evidenciaba un asesinato del narcotráfico en Chihuahua, México.La escena corresponde al episodio siete de la segunda temporada de la serie americana. En “negro y azul” el personaje de Hank (centro) acude cerca de la Frontera con Tijuana, en Baja California, y no a Chihuahua, en México, para ver un mensaje de un supuesto grupo de narcotráfico que indica que la lucha por el territorio está en un punto álgido.En otro ejemplo, el actor estadounidense Robert Downey Jr. es un “hombre que vive en la comunidad de Yethay, Tecozutla (en el estado mexicano de Hidalgo), se llama Antonio Jiménez, sufre una enfermedad grave y rara que afecta al corazón y necesita equipos para sobrevivir. Con cada compartida, Facebook donará un dólar para ayudarlo”, asegura el texto que acompaña esa foto. Sin embargo muestra una sesión de maquillaje para la película “Iron Man” (2008).Otra fotografía describe al actor mexicano Emilio Echeverría, quien interpretó a “El Chivo” en la película “Amores perros”, de Alejandro González Iñárritu, como un profesor que pasó años en prisión y que se dedica a cuidar perros abandonados.El ejemplo más reciente de este tipo de información surgió con un video que parecía grabado con un celular en alguna escuela de Estados Unidos.FOTOS: Google.Sin embargo, como algunos medios ya reportaron, se trata del tráiler de la nueva temporada de la serie “American Vandal” de Netflix.Aunque muchos usuarios tomaron estas publicaciones como bromas, otros entendieron como verídicos sus mensajes de advertencia. Y sus autores reconocen que algo de irresponsabilidad hubo al lanzar estos falsos rumores.