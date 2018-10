'Acepto que sí afecta' | Le 'piden' a Irina Baeva que se quite la vida o se regrese a su país y ella responde

Desaparece isla en Hawái por paso del huracán Walaka



“CIBERACOSO es toda amenaza, insulto, humillación u otro tipo de molestias realizadas por un adulto hacia otro adulto”



"Lo grave del ciber acoso no es sólo dejar este tipo de comentarios desde el anonimato, al ponerle 'like' estás siendo partícipe"



"Todo esto te lo mereces... Ya muérete de una vez... "#$%"!



"Es muy fácil juzgar a una persona cuando no la conoces. Ofender cuando no ves a los ojos. Su rostro. Hoy les comparto parte de mi historia y acepto que sí afecta"

A Irina Baeva le están 'descargando odio' en las redes sociales, e incluso hay quien le ha escrito que se quite la vida, luego de que se hiciera pública su relación con Gabriel Soto cuando aún estaba casado con Geraldine Bazán.Lo cierto es que al actor también le han 'llovido' críticas, pero no tantas como a ella, a quien muchos 'no bajan' de destructora de familias.Mira el video que subió en Instagram:Las cosas se salieron de control. La actriz de 25 años se sumó a la iniciativa contra el ciberacoso, y está haciendo campaña con su propio caso. Se pone de ejemplo para mostrar la crueldad con la que usuarios utilizan de forma anónima las redes para atacar a otros."Suicídate", "prostituta", "regrésate a tu país", son algunas de las palabras que Irina ha leído, y dice que:La cosa es que cuando compartió ese mensaje, un usuario le respondió: