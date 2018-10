'Calenturienta' | Pati Chapoy entra en guerra contra Marjorie de Sousa

Con esto en el vestido se anduvo paseando Meghan Markle y los medios no perdonan

Marjorie de Sousa y Julián Gil , antes de que 'explotara' el pleito legal. FOTO: Tomada de Google.

Pati Chapoy no soporta a Marjorie de Sousa, aseguran entre el medio de la farándula, y se revelaron las causas del 'conflicto'.En 2013 Marjorie de Sousa actuó en laAmores Verdaderos, y el éxito fue tan grande que los directivos deinvitaron a la actriz a unirse a la televisora, pero la estrella les dijo 'no'... e hizo enojar a Pati Chapoy.Marjorie tuvo una segunda oferta cuando terminó con, y tras su ruptura conTV Azteca quiso integrarla a sus filas, pero de nueva cuenta rechazó el trabajo y dijo que no daría declaraciones sobre su vida personal a TV Azteca.Estuvo presente en el programa de Laura G, aunque trabajaba en Telemundo, y recibió la tercera oferta de TV Azteca, que estaba decidida a unirla a sus filas.Dicen que Pati Chapoy se enojó aún más cuando la actriz anunció que participaría en una telenovela pero con Imagen Televisión, y según 'Chaleco. Com', Pati aumentó su 'campaña negra' en contra de la actriz, y habría invitado a la hermana de Julián Gil a echarle pestes a la excuñada."Revancha personal entre la jefa de TV Azteca y la actriz venezolana", lo llaman en el canal. "Cuando un famoso rechaza sus intenciones de inmediato se convierte en su enemigo personal".En octubre del 2017 Marjorie fue llamada 'mala mujer, con tendencias calenturientas'. En el medio aseguran que Chapoy estaría buscando destruirle su carrera en México a la actriz y que se esperan más declaraciones contra ella.