"Qué bueno que nos encontramos aquí, la oferta de estos caballeros fue muy seductora porque en el nombre de la estación va explícita su maravilla y su condena, no queda más de otra que honrar todos los días el nombre de la estación. No puede ser 'al Aire casi libre', o eres o no eres libre, de ese tamaño es el compromiso".

"Vamos a descubrir bandas, apoyar bandas nuevas en todo México y Latinoamérica, grabarlas aquí, producirlas y promoverlas aquí, a mí la verdad es que siempre se me ha hecho raro que una estación de radio nunca tuviera un estudio de grabación. México está pasando por una ola de cambio, estamos viviendo una coyuntura política en donde el nacimiento de Aire Libre hace espejo con esta realidad del país, es muy buen momento para expresarnos diferente".

regresará a radio de la mano de una nueva estación:que comienza transmisiones el primero de, anunció este jueves en conferencia de prensa, donde ejecutivos, directores creativos y conductores, así como miembros de la estación, dieron los detalles del nuevo proyecto.Para el comunicador, la estación comienza en una etapa importante para el país y en el nombre tiene la penitencia.Agregó que "Aire Libre nace para nuestra fortuna en el mejor momento, no sabemos si va a ser mejor o peor el momento pero es diferente. La relación de los medios con el poder ha sido históricamente muy viciada, ya no da para más, ya todos lo sabemos desde antes pero llega un momento en que queda evidenciado, hasta ganó Morena, de ese tamaño es la evidencia. Esa relación enfermiza entre el poder y los medios que nos ha tocado vivir a lo largo de los muchos años los que somos viejos, nos alienta a tomar esta experiencia por los cuernos y jugar".Aunque la radiodifusora comienza el 1 de noviembre, no será hasta el 14 cuando se sepa con qué formato entrará, si cono comoy para eso lanzó su propiadonde la gente podrá votar por internet.señaló: "El primero de noviembre saldremos al aire con gran parte del contenido. Esto tiene que nutrir, regresar a la gente que se fue de la radio y dárselo a la gente que nunca escuchó la radio. Hay una generación que nunca se enteró que existe la radio, la idea es incrementar la audiencia, llevar a todo este auditorio algo nuevo y algo diferente, yo soy el director general del proyecto".De 2 a 4 de la tarde, Jordi Soler ofrecerá su programa desdey además, el equipo señaló que uno de los ejes importantes del canal está en la difusión de músicas diferentes que existen dentro y fuera de, director artístico aseguró que es momento de pasar el micrófono a los artistas.es el presidente de esta compañía que, aseguran, va a aportar mucho, dará gran peso a la música, al arte y a todo lo que ocurre en esta ciudad.