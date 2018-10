Con qué aplicaciones puedes gestionar tus finanzas

Si los números no son lo tuyo ni sabes organizarte muy bien, no te preocupes: hay soluciones para todo. Las aplicaciones móviles llevan unos años en el mercado para ponernos las cosas fáciles. Si eres de los que saca la calculadora y pierde todo el último domingo del mes haciendo cálculos con las facturas y los ingresos, ten en cuenta estas apps para sacar partido a tus finanzas personales: seguir tus ingresos y gastos y sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros.Hay muchas aplicaciones gratuitas, o a un precio muy asequible, para llevar al día las cuentas personales. Una de las más conocidas es Fintonic , aunque Mobills Finanzas personales está haciéndose cada vez un hueco más grande para llevar el control de nuestro dinero. Las dos aplicaciones móviles funcionan de forma similar, son muy sencillas de usar ya que su interfaz es muy simple: lo que hace que ofrezcan una experiencia de usuario perfecta. Solo tienes que introducir los gastos que estás teniendo cada día para que la aplicación pueda descontar todos estos gastos de tu capital. También tienes que añadir tus ingresos, para que a la hora de descontar los gastos se tenga en cuenta el capital actual. Estas aplicaciones las puedes administrar como tú quieras: puedes llevar tus cuentas al día a nivel global, o puedes personalizar más tu app y llevar la cuenta solo de unos gastos en concreto: por ejemplo, los gastos de comida y transporte. Por último, decir que cuentan con diferentes filtros para que puedas ver de forma visual justo lo que quieres y que la app se adapte así a tus necesidades.Una vez estemos al tanto del dinero que ingresamos y de los gastos totales que tenemos, podremos saber cuánto dinero ahorramos al mes, o por lo menos tener una media de nuestros ahorros mensuales como referencia. Si ahorramos una cierta cantidad de dinero al mes, ¿cómo podemos aprovechar este dinero para ganar más dinero? Hay dos formas, encontrar la forma de que este dinero nos dé una rentabilidad, o invertirlo. Si eres de los que quiere invertir, hay muchas apps para ello, como puede ser una app para invertir en oro . Hay muchos brókeres digitales que, además de su plataforma web para operar en instrumentos financieros, ponen a disposición de sus clientes apps para invertir. Si quieres utilizar una app para invertir en oro, por ejemplo, asegúrate de que la app pertenece a un bróker regulado para que puedas operar en oro, o en los instrumentos financieros que quieras, de forma segura. Estas aplicaciones también son muy muy fáciles de usar, para que no tengas que perder el tiempo en descifrar cómo funciona la app que estás utilizando y puedas centrarte en crear tus propias estrategias de trading para obtener las máximas ganancias.Utilizando estas aplicaciones financieras podrás sacar partido a tus ahorros independientemente del dinero que ingreses y gastes. Y lo mejor de todo, estar al tanto de tus finanzas personales para poder tomar las mejores decisiones financieras.