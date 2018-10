El total look, una de las grandes tendencias en el diseño de interiores

¿Dónde aplicar el total look?

El diseño de nuestra casa es la mejor forma que tenemos para, pues el hogar es nuestro principal refugio en el mundo y puede que el único sitio en el que nos sintamos completamente cómodos y seguros. Solo por esta razón merece la pena invertir parte de nuestro tiempo para su decoración , ya que, ya sea en solitario o con la mejor compañía.Si quieres empezar con la decoración de tu casa pero realmente no sabes cuáles son los primeros pasos o las tendencias del momento que estén más acorde a tu estilo, es posible que te interese el estilo del “total look”, se trata de una técnica de diseño de interiores en la que predomina un solo color en toda la estancia, consiguiendo contrastes atractivos mediante su sabia combinación.Para el total look, normalmente se escogencomo, por ejemplo, los grises, el beige o, sobre todo, el blanco, este último se ha impuesto como el más escogido en la decoración de interiores debido a la. Estos colores son los perfectos para su aplicación en una de las estancias más importantes de la casa, el salón.La decoración salón es lo primero por lo que tenemos que empezar para decorar nuestro hogar, además es el sitio perfecto para. No podemos inspirar en numerosos ejemplos, además de que, gracias a internet, podemos buscar miles de imágenes en las que comprobar cómo aplicar un total look a nuestro salón. Lo ideal para ello es elegirAl principio puede parecer que decorar todo el salón de blanco sea algo excesivo, no obstante, aquí es donde empieza realmente el arte de la decoración. Por ejemplo, en el estilo nórdico, que tanto gusta a la gran mayoría, un salón en el que predomina el blanco, se pueden combinar a la perfección otros colores para crear contrastes cálidos y agradables,La madera es un material recurrente en los total looks, por eso, incluir una escalera madera decoración puede ser la mejor manera de crearen la estancia principal de la casa. La madera es escogida en los total looks porque es perfecta para combinar con cualquier color neutro, además, nunca pasa de moda y con ella podemos conseguir cualquier estilo que nos propongamos a través del uso de los complementos.Si lugar a dudas, la tarea de combinar colores decoración es una de las más complicadas para la gran mayoría. Los colores son muy importantes en nuestra vida, son, motivarnos, relajarnos o hacernos sentir más felices, por eso, para su elección tenemos que tomar el tiempo que nos haga falta y encontrar la combinación de colores que más se ajuste a nuestro gustos y nos haga sentir bien.Aunque en el total look predomine un solo color,con otros, ya que es así como se puede crear un estilo u otro. Dependiendo de lo queramos, un color neutro lo podemos combinar con colores más llamativos para un ambiente más animado, con colores cálidos para tener un espacio de relajación o con tonos más oscuros para conseguir un salón con gran elegancia y personalidad.Estos colores de contraste en el total look tienen quecomo la mesa de café, el sofá o los sillones y, sobre todo, en los pequeños complementos y detalles, ya que ellos marcarán al final la diferencia.La decoración de nuestro hogar puede convertirse en una de las tareas hogareñas más divertidas que podemos llevar a cabo, ya que es una manera de, donde sentirnos a gusto y conseguir descubrir nuestros gustos. Además, al buscar los elementos perfectos para la decoración conseguiremos despertar nuestra creatividad y crear algo único con nuestras propias manos.Por esto, es recomendable, cada cierto tiempo, llevar a cabo una. La renovación en la decoración es sinónimo a la creación de un nuevo ambiente en nuestra casa, por lo que nos da la sensación de que entramos a vivir en un sitio nuevo y sentir una energía diferente que nos llena de paz e ilusión.