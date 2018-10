Desde Senado investigarán Radio y Televisión de Hidalgo: Xóchitl Gálvez

A punto de partir a la Cumbre Mundial Contra el Hambre, que se realizará en Madrid, España, la senadora Xóchitl Gálvez expresó: “Con qué cara voy a llegar a decirles que se robaron 700 millones de pesos del programa más importante de México que buscaba combatir el hambre”.

Como secretaria de la Comisión Anticorrupción del Senado de la República,y de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM).Lo anterior, al asegurar quede, quien escapó de las autoridades de Hidalgo, es ‘la punta del Iceberg’ pues “siguió instrucciones y es culpable junto con otros personajes.En entrevista con AM Hidalgo,, producto de “la Estafa Maestra”, haya afectado a un estado que tiene tantas carencias.También, dijo,, “involucrado en corrupción... no es posible robarte el dinero destinado para combatir la pobreza”.Agregó que “es un cinismo lo de Sergio Islas y además es la punta del iceberg de mucha gente involucrada en delitos de corrupción; pero como senadora y secretaria de la Comisión Anticorrupción me voy a meter a investigar”, reiteró.