Trabajamos para perder.- militante del PRI. 

María de Jesús Soto, militante del PRI y quien fungió como suplente en la planilla de la ex candidata a la alcaldía, Yulma Rocha Aguilar, señaló que el partido trabajó para perder y no para ganar, la prueba de la falta de unión y la causa de la derrota del tricolor.La declaración se realizó en el desayuno que el candidato a la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional, Ulises Ruiz, realizó en Irapuato, durante su gira por Guanajuato, donde respaldó los comentarios de la militante, señalando que no hay democracia al interior del partido, lo que los priístas han negado en varias ocasiones.El evento del candidato, se realizó en un conocido hotel de la ciudad, sin la presencia de figuras representativas del priísmo irapuatense, como el Presidente del Comité Directivo Municipal, José Arrache, la ex candidata a la alcaldía, Yulma Rocha o la ex diputada, Arcelia María González González.Ulises Ruiz escuchó las preocupaciones de la militancia, que se centran en la falta de unión y en la imposición de los candidatos a cargos públicos.Por su parte el candidato dio la razón a la militancia y señaló que el recoge las inquietudes del partido en todo el país.