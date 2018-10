Tarde instalación en San Juan Bosco

De las 10 casetas para laque se tenían planeadas instalarse en, hasta el momento únicamente en el centro se ha podido votar con normalidad.En el caso de, incluso amenazaron con retirarlos por no tener los permisos adecuados.Laque debía estar ubicada en la esquina de lasen el parqueno se presentó.Desde las 7:30 de la mañana am estuvo monitoreando el lugar esperando la instalación de la casilla, se preguntó a policías que se encuentran en una caseta de seguridad pública en el parque y mencionaron no tener conocimiento de la instalación.Vecinos y comerciantes aledaños tampoco sabían que se iba a instalar en la colonia.Desde las 8:50 y a las 9:10 de la mañana llegaron los demás integrantes son 3 personas encargadas de la casilla.

En San Juan Bosco. Foto: Jorge Pérez.

Se quedan sin votar en el Forum

Ciudadanos se quedan sin votar sobre la continuidad del NAIM por falta de casilla en el Forum Cultural.Exactamente a las 8:11 de la mañana, el ciudadano Jonathan Aceves acudió al Forum Cultural con la intención de participar en la consulta nacional para decidir si se continúa o no con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.

Llega la casilla al Forum Cultural pero se instala sobre el camellón debido a que autoridades del recinto cultural y de la biblioteca no les permitieron instalarse dentro. Foto: Dulce Muñoz.



"En la época que mis papás votaban por la democracia iban y votaban pero ya sabían el resultado y así es esto que hoy voy a votar para no dejar pasar la oportunidad de dar mi opinión pero que el resultado ya está dado, no sé cuál vaya a ser pero ya está dado.

Me tengo que ir a trabajar yo creo que más tarde me daré otra vuelta pero esto habla de la poca seriedad y falta de organización con la que están haciendo esta consulta", opinó.



"Hay un desinterés por parte de los organizadores creo que faltó mayor difusión acerca de dónde se tenía que votar y aparte también hay una falta de seriedad de que se tenía que haber instalado a la hora que ellos comentaron porque muchas personas así como yo tenemos que trabajar y a mí me interesaba participar antes de ir a trabajar.

Voy a intentarlo el día de mañana, vamos a darles el beneficio de la duda de que por ser el primer día no saben qué hacer o las personas encargadas de la casilla no saben cómo actuar y ponerse temprano", lamentó otro ciudadano inconforme quien prefirió omitir su nombre.

En Plaza Mayor llegan temprano leoneses

Hasta estos momentos, 9 de la mañana, aún no ha sido instalada la casilla correspondiente en el Forum Cultural en la esquina de la Biblioteca Central Wigberto Jiménez Moreno como se había informado.En ambos casos, las personas interesadas en emitir su voto en dicha consulta dijeron tener la esperanza de que mañana sí se instale la casilla en este lugar.En lalas personas que acudieron a votar puntualmente tuvieron que regresar, ya que a las

Esta es la pregunta y las dos opciones. Foto: Omar Ramírez.



"Esto es una pérdida de tiempo. Yo lo vi y pensé llegar antes de ir al trabajo pero ya es tarde", reclamó.

Silvia Montaño, aseguró que era una pérdida de tiempo ya que ella llegó desde las 8:30.Momentos después llegó un Policía Municipal para pedirles el permiso de instalación ya que aún estaban en parte de la plaza, al no contar con él argumentaron que estaban en un lugar público y haciendo una consulta federal.

Esto contenía la mesa de consulta de Plaza Mayor. Foto: Omar Ramírez.

En el Centro Histórico

La situación se resolvió sin mayor contratiempo y los ciudadanos pudieron emitir el sufragio.En la única mesa de la consulta nacional nuevo aeropuerto que se instaló a tiempo, ubicada en la, apenas minutos después de su instalación llegó el primer ciudadano para participar.Desde Poco después de las 7:30 de la mañana, los integrantes de esta mesa arribaron para su instalación, y sus funciones iniciaron en punto de las 8:00 de la mañana.

Esta "entusiasta" ciudadana ha invitado al menos a seis personas a participar en la consulta. Foto: José Antonio Castro.



"Veremos si es cierto lo que dijo en campaña y lo que se va a llevar a cabo", dijo el ciudadano primeramente.



"Lo importante es también que la ciudadanía participe, creo que todos como ciudadanos hemos pedido cambios y queremos hechos pero también importa que nosotros como ciudadanos que vamos a hacer, si nos comprometemos a participar o no", añadió.

Así fue como se presentó José Chávez, el primer participante leonés de esta consulta, quién enfatizó la importancia de participar en estos ejercicios como muestra de la participación de la ciudadanía en las decisiones de gobierno.Sin embargo, admitió que podrían sumarse medidas para dar más confianza a este ejercicio.

La mesa de consulta del Centro está frente a Presidencia. Foto: José Antonio Castro.



"Siento que a lo mejor faltaría más porque a la hora de verlo así es como si fuera una encuesta normal, habría que ver quién va estar regulando y quién va a estar detrás de ellos, como cuando son elecciones normales está el INE o cuando son elecciones estatales está el organismo estatal".

