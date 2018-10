Señalan huecos y posibles trampas en la consulta del NAIM

Mecanismo de votación

"Genera mucha preocupación porque el objetivo no es simplemente escoger una alternativa, sino escoger la mejor alternativa, que potencialice la competitividad de México", planteó Zapata.

Dudas por la proporción de casillas

"En proporción, hay más municipios de Chiapas y de Veracruz que del Edomex, y suena muy raro que la consulta no se haga en todo el Edomex siendo que el Aeropuerto está en ese estado", dijo.

SIGUE LEYENDO

Lava pero concuestionaron la seriedad del proceso para definir el futuro del).Sin embargo, el vocero del Presidente electo,dijo que se tienen mecanismos de seguridad que evitaríanEl proceso durará cuatro días con votación abierta desde las 8:00 horas hasta las 18:00 horas encolocadas en plazas y parques públicos.Se votará entras mostrar la credencial de elector; lasno estaránexplicó que aunque lasno están foliadas serán numeradas y firmadas por los representantes en cada casilla. Además, descartó que pueda haberde éstas, pues el número de sufragios registrados vía electrónica por los organizadores deberá corresponder con la cantidad de papeletas entregadas a cada mesa., del, lamentó que los ciudadanos sean llamados a participar en una consulta sin conocer información completa, además de que miembros del Gobierno entrante han defendido la opción desobre la de, investigador del, criticó que la consulta no tenga mecanismos que garanticen certeza y representatividad.El especialista en derecho electoral por la, reprochó que las boletas no cuenten cony que no haya un padrón de votantes., de la, detalló que durante la consulta se utilizará una app para verificar que cada ciudadano participe únicamente una vez, aunque negó que estén empleado el padrón electoral como base de datos.